Microsoft : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies a relevé lundi son objectif de cours sur Microsoft, porté de 290 à 310 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Le broker américain, qui s'est récemment entretenu avec un fin connaisseur du dossier, explique que le géant des logiciels se préparerait à lancer une nouvelle offre 'cloud' (répondant au nom de code Projet Deschutes) qui pourrait avoir un effet particulièrement dévastateur sur le marché des PME.



Il ne s'agit pas de la seule initiative lancée par le groupe de Redmond (Washington) afin de doper sa croissance sur l'exercice 2021/2022, explique le courtier, qui évoque aussi d'autres mesures commerciales telles que la meilleure intégration des offres Teams et Windows 11, une interface modernisée, une sécurité informatique renforcée ainsi qu'une offre Windows Store plus séduisante pour les développeurs.



