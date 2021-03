Microsoft : Wedbush maintient sa recommandation d'achat

Wedbush maintient sa recommandation d'achat sur Microsoft, qu'il assortit d'un objectif de cours à 12 mois de 300 dollars, invoquant la dynamique favorable dont bénéficie le géant des logiciels sur le segment du 'cloud'.



D'après l'intermédiaire, la forte croissance d'Azure, la plateforme 'cloud' de Microsoft, dont l'activité a grimpé de 50% sur le trimestre écoulé, montre que l'application remporte des parts de marché aux dépends d'AWS, l'offre 'cloud' d'Amazon, qui n'a progressé que de 28% au dernier trimestre.



Une tendance positive qui n'en est qu'à ses prémisses, assure Wedbush, au vu de la considérable base de clients dont jouit Office 365, la suite bureautique du groupe de Redmond.



Selon ses analystes, ce taux de pénétration encore faible chez sa clientèle existante devrait assurer à Azure un niveau de croissance confortable au cours des années qui viennent.



Le titre Microsoft progresse actuellement de 2% à la Bourse de New York.



