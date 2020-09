Behavox : nomme Gagan Gulati au poste de responsable en chef des produits

Cadre expérimenté de Microsoft, M. Gulati prendra les rênes de la stratégie produits, de la feuille route et de l'ingénierie de Behavox

Behavox, qui fournit l'unique plateforme d'exploitation de données au monde basée sur l'IA permettant aux entreprises de détecter les conduites non conformes et les acteurs malveillants avant qu'ils ne débouchent sur d'importantes amendes réglementaires et des crises d'entreprise, annonce la nomination de Gagan Gulati – exécutif spécialisé dans la technologie chez Microsoft (NASDAQ: MSFT) – au poste de responsable en chef des produits (CPO).

M. Gulati intègre l'équipe de haute direction de Behavox, sous la supervision directe de son PDG, Erkin Adylov.

"Nous sommes ravis d'accueillir Gagan au sein de Behavox", déclare M. Adylov. "Gagan a des compétences éprouvées en matière de protection des données, de conformité et de gouvernance. Il dispose d'une expérience approfondie dans le développement d'entreprise et les solutions de services nuagiques qui optimisent la gestion des risques et la performance commerciale pour les sociétés internationales. Son expertise jouera un rôle crucial dans le déploiement de notre stratégie produits internationale, notre feuille de route et nos activités d'ingénierie. Nous sommes confiants dans l'impact qu'il aura sur notre clientèle et la croissance de la société."

M. Gulati est un gestionnaire de produits primés ayant gravi les échelons de Microsoft durant 15 années. Il a supervisé une grande équipe de gestionnaires de produits dans diverses géographies, en accordant une attention particulière aux solutions de sécurité et de gouvernance.

"Ce qui m'attire le plus chez Behavox est sa technologie sans pareil, son équipe très talentueuse, et son vaste clientèle", déclare M. Gulati. "Les clients font confiance à Behavox pour de nombreuses raisons, et notamment le fait que la société innove et optimise sans relâche ses produits et technologies, abaissant ainsi tous les obstacles dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. Il existe dès lors une opportunité incroyable pour améliorer continuellement notre proposition de valeur pour nos clients dans la détection d'acteurs malveillants de manière rapide et précise, et pour élargir notre portefeuille de produits sur un plus large ensemble de marchés. La réussite d'une société dépend des personnes qui la composent, et Behavox peut compter sur les bonnes équipes pour concrétiser sa vision."

Le dernier poste occupé par M. Gulati chez Microsoft était celui de directeur associé de la gestion de produits, une fonction qui lui a permis de lancer Azure Information Protection, un service de sécurité nuagique basé sur l'identité qui est devenu la référence en termes de protection des données et de gouvernance. M. Gulati a passé près d'une décennie dans le secteur de la protection des informations, à la tête de diverses équipes de Microsoft qui ont fixé des normes sectorielles pour la classification des données, les étiquettes de confidentialité, et la gestion des droits. Il a également dirigé l'acquisition et l'intégration de sociétés telles que Secure Islands. En plus de son travail dans la sécurité et la gouvernance, M. Gulati était à la tête des équipes de gestion des produits et d'ingénieurs pour Microsoft Windows et la division Healthcare de la société.

Avant de travailler chez Microsoft, M. Gulati avait dirigé les équipes en charge des solutions e-Business et systèmes BEA du serveur WebLogic d'Oracle.

La nomination de M. Gulati est la dernière d'une série de développements de la société IA en pleine croissance. Plus tôt dans l'année, Behavox a nommé plusieurs dirigeants de renom à son conseil d'administration et annoncé la création de postes de direction clés.

A propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout en bout permettant aux organisations d'agréger, analyser et mettre à profit leurs données internes. En tant que société technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre exploitables toutes les données de communication à l'échelle planétaire. Grâce à des outils analytiques et un apprentissage machine avancés, Behavox est le point d'entrée unique des données internes de votre organisation.

Behavox, fondé en 2014, a son siège à New York, et des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

