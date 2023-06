Bill Gates en Chine pour rencontrer le président Xi vendredi - sources

Bill Gates, cofondateur de Microsoft Corp, devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping vendredi lors de sa visite en Chine, ont indiqué deux personnes au fait du dossier.

Il s'agira de la première rencontre entre M. Xi et un entrepreneur privé étranger au cours des dernières années. Ces personnes ont précisé qu'il pourrait s'agir d'une rencontre en tête-à-tête. Une troisième source a confirmé qu'ils se rencontreraient, sans fournir de détails.

Les sources n'ont pas précisé de quoi les deux hommes pourraient discuter. Bill Gates a tweeté mercredi qu'il avait atterri à Pékin pour la première fois depuis 2019 et qu'il rencontrerait des partenaires qui avaient travaillé sur les défis mondiaux en matière de santé et de développement avec la Fondation Bill & Melinda Gates.

La fondation et le Bureau d'information du Conseil d'État de Chine, qui traite les demandes des médias au nom du gouvernement chinois, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Gates a quitté le conseil d'administration de Microsoft en 2020 pour se consacrer à des œuvres philanthropiques liées à la santé mondiale, à l'éducation et au changement climatique. Il a quitté son poste de dirigeant à plein temps chez Microsoft en 2008.

La dernière rencontre signalée entre M. Xi et M. Gates remonte à 2015, lorsqu'ils se sont rencontrés en marge du forum de Boao, dans la province de Hainan. Début 2020, M. Xi a écrit une lettre à M. Gates pour le remercier, ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates, d'avoir promis de l'aide à la Chine, notamment 5 millions de dollars pour la lutte du pays contre le COVID-19.

Cette rencontre marquerait la fin d'une longue interruption par Xi, ces dernières années, des rencontres avec des entrepreneurs privés et des chefs d'entreprise étrangers, après que le président chinois a cessé de voyager à l'étranger pendant près de trois ans, la Chine ayant fermé ses frontières pendant la pandémie.

Plusieurs chefs d'entreprise étrangers se sont rendus en Chine depuis sa réouverture au début de l'année, mais la plupart d'entre eux ont surtout rencontré des ministres du gouvernement.

Le premier ministre Li Qiang a rencontré un groupe de PDG étrangers, dont Tim Cook d'Apple, en mars, et une source a déclaré à Reuters qu'Elon Musk, de Tesla, avait rencontré le vice-premier ministre Ding Xuexiang le mois dernier.

L'humeur des milieux d'affaires étrangers à l'égard de la Chine est toutefois devenue prudente à mesure que les tensions sino-américaines s'intensifient et que Xi met davantage l'accent sur la sécurité nationale du pays.

La visite de M. Gates précède également une visite longtemps retardée du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine, prévue les 18 et 19 juin, qui vise à stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies du monde et leurs rivaux stratégiques.

Mercredi, M. Blinken a eu un entretien tendu avec le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, au cours duquel ce dernier a exhorté les États-Unis à cesser de s'ingérer dans leurs affaires et de porter atteinte à leur sécurité. (Reportage de Julie Zhu à Hong Kong et à la salle de presse de Pékin ; reportage complémentaire de Greg Roumeliotis à New York ; rédaction de Brenda Goh ; édition d'Alex Richardson, Sumeet Chatterjee, Nick Macfie, William Maclean)