Disney nomme Carolyn Everson au conseil d'administration dans le cadre d'un accord avec l'investisseur activiste Third Point.

Walt Disney Co nommera Carolyn Everson, vétéran de la technologie et des médias, au conseil d'administration, a déclaré la société vendredi, concluant une trêve avec l'investisseur activiste Third Point.

L'actionnaire activiste a également accepté de ne pas augmenter sa participation dans le conglomérat du divertissement et des médias à plus de 2% et de voter en faveur de la liste des administrateurs nommés par le conseil d'administration de Disney. Le fonds spéculatif, dirigé par l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, détient actuellement une participation d'environ 1 milliard de dollars, soit 0,4 %, dans Disney.

Third Point a accepté des dispositions de statu quo, notamment en acceptant de ne présenter et de ne voter en faveur d'aucune proposition à examiner lors d'une réunion d'actionnaires.

Third Point a déclaré en août qu'il prévoyait de pousser la société de médias à effectuer une série de changements, de la scission de la chaîne sportive câblée ESPN au rachat d'actions et à l'ajout de nouveaux membres au conseil d'administration.

Everson, 50 ans, qui est également membre du conseil d'administration de Coca Cola, a également travaillé chez Facebook de Meta Platforms où elle a dirigé l'équipe mondiale de marketing et de vente de publicités à une période extraordinairement prospère pour le géant des médias sociaux.

L'ancienne chef des opérations de Meta, Sheryl Sandberg, faisait également partie du conseil d'administration de Disney, mais l'a quitté en 2018. Plus récemment, Everson était présidente d'Instacart et sa carrière a inclus des rôles de direction chez Microsoft Corp et Paramount Global, la société mère de Viacom. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri)