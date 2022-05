FedEx a une "porte dérobée lucrative" pour jouer un rôle plus important dans le commerce électronique, selon Citi.

Le rapport de la société de courtage, qui indique également que la société pourrait presque doubler le prix de son action en quatre ans à partir des niveaux actuels, intervient alors que FedEx lutte contre un ralentissement de sa croissance après une poussée des expéditions en ligne alimentée par une pandémie.

"FedEx pourrait devenir le panier d'achat universel du commerce électronique en augmentant les centaines de partenaires marchands de ShopRunner à des milliers, et en construisant une base de millions d'abonnés qui bénéficieraient d'une expédition accélérée gratuite", a déclaré lundi Christian Wetherbee, analyste de Citigroup.

FedEx, basé à Memphis, Tennessee, a acquis la plateforme de commerce électronique ShopRunner en 2020, tout en concluant un partenariat avec Microsoft Corp plus tôt cette année.

"En tirant parti des actifs de ShopRunner grâce à des investissements technologiques progressifs avec son partenaire Microsoft, nous pensons que FedEx peut se faire une place plus importante dans le processus de paiement, augmentant ainsi son rôle dans l'expérience de vente du commerce électronique", a déclaré l'analyste.

M. Wetherbee a déclaré qu'actuellement, les consommateurs ont peu ou pas de choix quant à la société qui livre les produits qu'ils ont achetés en ligne.

En mars, FedEx a publié des bénéfices trimestriels inférieurs aux prévisions, en raison des problèmes de main-d'œuvre et de l'épidémie Omicron, et a déclaré que les marges au sol du second semestre ne correspondraient pas aux objectifs internes.

Les actions de FedEx sont restées stables à environ 208 dollars dans les premiers échanges lundi. Elles ont perdu près de 20 % de leur valeur cette année, jusqu'à la clôture de vendredi.