IBM et Microsoft ont annoncé le renforcement de leur collaboration en matière de cybersécurité afin d'aider leurs clients à simplifier et à moderniser leurs opérations de sécurité, ainsi qu'à gérer et à protéger leurs identités dans le nuage hybride. En associant les services de cybersécurité d'IBM Consulting au portefeuille complet de technologies de sécurité de Microsoft, les deux entreprises fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour les aider à simplifier et à moderniser leurs opérations de sécurité de bout en bout, à exploiter la puissance du cloud, à protéger les données et à stimuler la croissance de l'entreprise. Le service IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native réunit Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR et Microsoft Defender for Cloud avec les technologies de sécurité basées sur l'IA qui sous-tendent le service IBM TDR Cloud Native afin d'accélérer la détection et la réponse aux menaces pour les clients.

Dans le cadre de ce service, l'équipe mondiale d'analystes en sécurité d'IBM Consulting assure la surveillance, l'investigation et la remédiation automatisée des alertes de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les environnements de cloud hybride des clients. IBM Consulting peut également aider les clients à transformer leurs opérations de sécurité pour maximiser la valeur des solutions de sécurité de bout en bout de Microsoft. En s'appuyant sur l'ensemble du portefeuille de sécurité de Microsoft, le service TDR Cloud Native protège efficacement les environnements cloud de Microsoft pour les clients.

En reconnaissance de son intégration étroite avec la plateforme Microsoft Security, le service a obtenu le statut de solution vérifiée Microsoft MXDR. Pour aider les clients à naviguer dans cet environnement complexe, IBM Consulting et Microsoft ont collaboré à l'élaboration d'une solution complète basée sur les fondements de la suite d'outils Microsoft Entra et améliorée par la gamme d'automatisation, d'accélérateurs et de connaissances sectorielles d'IBM. La solution est conçue pour protéger le parcours dans le nuage, tout en optimisant le paysage de l'identité et les coûts associés à l'exploitation de plusieurs outils et services d'identité, ce qui se traduit par un service plus optimisé, plus rentable et plus sécurisé pour les clients.

La collaboration entre IBM Consulting et Microsoft s'appuie sur la longue histoire des deux sociétés en matière de développement et de fourniture conjoints de solutions de sécurité et d'informatique dématérialisée pour les entreprises. IBM Consulting et Microsoft investissent dans des initiatives conjointes de mise sur le marché et des programmes de requalification pour soutenir les nouvelles offres et aider les clients à mettre la sécurité au premier plan de leurs voyages dans le cloud et l'IA. Par exemple, les 1 300 praticiens de la sécurité certifiés Microsoft d'IBM Consulting ont été formés à l'intégration native d'outils de sécurité basés sur Microsoft, notamment la suite et les services Microsoft Defender, dans le paysage complexe du cloud et des applications des clients.