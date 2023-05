Investir dans l'IA : comment éviter le battage médiatique ?

Les investisseurs expérimentés dans le domaine de la technologie sont à la recherche d'opportunités sous-évaluées dans un espace surévalué.

L'enjeu est de savoir comment investir au mieux dans le potentiel de l'intelligence artificielle (IA), qui a fait un bond en avant en novembre lorsque OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé son robot ChatGPT, sans entrer dans une bulle.

Les actions de Nvidia, qui fabrique des puces informatiques permettant d'entraîner les systèmes d'IA, ont presque doublé depuis le lancement de ChatGPT. La valeur boursière de l'entreprise, qui s'élève à environ 940 milliards de dollars, représente plus du double de celle de l'entreprise européenne Nestlé. Nvidia a fait un bond de quelque 25 % au cours de la seule journée de jeudi, après avoir prévu une augmentation de ses ventes.

Les actions de l'entreprise déficitaire de logiciels d'IA C3.AI, qui s'est emparée du ticker, ont augmenté de 149 % cette année et Palantir Technologies, qui a lancé sa propre plateforme d'IA, est en hausse de 91 % depuis le début de l'année.

Les investisseurs recherchent une exposition à l'IA générative, la technologie gérée par ChatGPT qui apprend à partir de l'analyse de vastes ensembles de données à générer du texte, des images et du code informatique. Les entreprises tentent d'utiliser l'IA générative pour accélérer le montage vidéo, le recrutement et même le travail juridique.

Le cabinet de conseil PwC estime que les gains de productivité et les investissements liés à l'IA généreront une production économique mondiale de 15 700 milliards de dollars d'ici à 2030, soit presque l'équivalent du produit intérieur brut de la Chine.

La question pour les investisseurs est de savoir s'il faut sauter dans le train de l'IA maintenant, ou faire preuve de prudence, en particulier compte tenu de l'inquiétude croissante des régulateurs quant à l'impact potentiellement disruptif de la technologie.

"Il est clair qu'il y aura des gagnants dans tout cela", a déclaré Niall O'Sullivan, directeur des investissements multi-actifs pour la région EMEA, chez Neuberger Berman. "C'est juste que c'est très difficile d'être vrai pour l'ensemble du marché.

ENCORE UN PEU TÔT

Au lieu de soutenir des start-ups en plein essor ou de se précipiter sur des entreprises à forte valeur ajoutée dans le domaine de l'IA qui risquent d'échouer, les investisseurs chevronnés adoptent une vision latérale et soutiennent des entreprises technologiques qui ont déjà fait leurs preuves et qui pourraient bénéficier de la tendance à long terme.

"L'IA sera aussi transformatrice que l'internet, l'internet mobile et l'ordinateur central", a déclaré Alison Porter, gestionnaire de fonds technologiques chez Janus Henderson, dont les fonds ont des positions dans Nvidia, Microsoft étant leur plus grande participation.

Toutefois, Mme Porter met en garde contre le fait que "nous n'en sommes qu'au tout début des cas d'utilisation de l'IA".

Elle privilégie les grands groupes technologiques comme Microsoft et Alphabet parce qu'ils ont des "bilans solides", qui les rendent "capables d'investir dans de nombreuses avancées technologiques différentes", y compris leur récente concentration sur l'IA.

ATTENTION, LE BATTAGE MÉDIATIQUE

Les valorisations vertigineuses ont incité certains investisseurs à se méfier du cycle de l'engouement pour les technologies. Ce concept, popularisé par le cabinet de conseil Gartner, commence par un élément déclencheur, tel que le lancement de ChatGPT, suivi d'attentes exagérées puis de désillusions. Même si une technologie est adoptée en masse, de nombreux innovateurs en début de carrière peuvent échouer en cours de route.

"On peut se demander où nous en sommes dans la courbe de l'IA, où le battage médiatique est si visible", a déclaré Mark Hawtin, directeur des investissements chez GAM Investments. "Il y a des moyens de s'exposer au thème (de l'IA) sans choisir quelque chose de très valorisé."

PICS, CHOCS

M. Porter, de Janus, a recommandé de soutenir des entreprises qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être "d'importants bénéficiaires en termes de fourniture d'infrastructures" pour les tendances futures de l'IA générative qui, pour l'instant, ne sont pas claires.

M. Hawtin, de GAM, a déclaré qu'il avait également recherché des entreprises qui fournissaient les "pioches et les pelles" nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles technologies d'IA.

Par exemple, les systèmes d'IA ont besoin d'énormes volumes de données pour les analyser et en tirer des enseignements, mais seulement 1 % des données mondiales sont actuellement capturées, stockées et utilisées, selon Bank of America.

C'est pour cette raison que les fonds de M. Hawtin détiennent des actions de Seagate Technology, qui fabrique des disques durs et des produits de stockage de données, et du fabricant de puces Marvell Technology.

Jon Guinness, gestionnaire de portefeuille technologique chez Fidelity International, a déclaré que le cabinet de conseil en gestion Accenture fait partie de son portefeuille parce que lorsque les entreprises réfléchissent à la manière d'utiliser l'IA, "je pense fortement qu'il faut faire appel à des experts".

S'EN TENIR AUX GRANDES TECHNOLOGIES

Trevor Greetham, responsable du portefeuille multi-actifs chez Royal London Investment Management, a déclaré qu'il était "surpondéré" dans les valeurs technologiques dominantes en partie parce que l'IA soutenait leurs valorisations, mais il a mis en garde contre les valeurs liées à l'IA.

"Il y aura énormément de billets de loterie perdus", a-t-il déclaré, rappelant le krach des dotcoms au début des années 2000.

S'en tenant également aux grandes technologies, M. Guinness de Fidelity a déclaré que ses fonds détenaient Amazon, en partie en raison de ses efforts visant à rendre l'IA moins coûteuse pour les entreprises. Le service Bedrock d'Amazon, par exemple, permet aux entreprises de personnaliser les modèles d'IA générative plutôt que d'investir dans leur propre développement.

"Les grands avantages de l'IA", a déclaré M. Porter de Janus, "se produiront à long terme".

"Les investisseurs veulent investir dans l'IA maintenant et s'attendent à ce que les choses se passent maintenant", a-t-elle ajouté. "Mais nous n'achèterions jamais aveuglément dans l'IA et nous ne faisons pas les choses à n'importe quel prix.