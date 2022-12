Jennifer Garner et John Legend participent à un somptueux dîner d'État américain en l'honneur du président français Macron.

Le dîner est l'événement social le plus important d'un voyage visant à montrer l'engagement de M. Biden envers le plus vieil allié de Washington, même si les deux pays se disputent sur la façon de gérer la guerre de la Russie en Ukraine, les subventions pour les produits américains et d'autres questions.

La liste des invités comprenait l'actrice Jennifer Garner et sa fille avec Ben Affleck, Violet ; le chanteur John Legend et le mannequin Chrissy Teigen ; la rédactrice en chef de "Vogue" Anna Wintour ; et le réalisateur Baz Luhrmann.

Ces célébrités ont rejoint les membres du cabinet de Biden, les parlementaires et les chefs d'entreprise, dont Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp, Henry Kravis, investisseur de KKR & Co Inc, et Brad Smith, président de Microsoft Corp.

Jeudi soir, M. Biden et son épouse, Jill, ont accueilli les Macron à la Maison Blanche pour le dîner après des rencontres diplomatiques plus tôt dans la journée.

Les deux présidents portaient des smokings. Jill portait une robe en dentelle Oscar de la Renta et des boucles d'oreilles argentées pendantes. L'épouse de Macron, Brigitte, était vêtue de Louis Vuitton.

Moins de deux semaines après le mariage de la petite-fille de Biden sur le terrain de la Maison Blanche, l'événement a apporté une touche de dynamisme à la résidence présidentielle, dont le calendrier social a été miné par les précautions prises à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les invités se sont pavanés sur le tapis rouge devant les journalistes pour une réception à la Maison Blanche avant de prendre un trolleybus jusqu'à un pavillon sur la pelouse sud pour le dîner officiel vers 22 heures.

Là, ils ont eu droit à des toasts, à la musique de Jon Batiste, à du Chardonnay de la Napa Valley et à des fromages de l'Oregon, de Californie et du Wisconsin. Quelque 200 homards du Maine ont été acheminés par avion pour l'occasion à la lumière des bougies.

"Ça va être le feu", a déclaré Batiste aux journalistes à propos de sa prestation à son arrivée.

Le somptueux dîner de Washington est l'un des rares événements qui rassemblent des personnes telles que le fils du président, Hunter, et Kevin McCarthy, qui dirige une délégation républicaine du Congrès qui a juré d'enquêter sur ses relations d'affaires.

Macron est arrivé à Washington mardi pour sa deuxième visite d'État aux États-Unis depuis que le dirigeant français a pris ses fonctions en 2017.

Biden, 80 ans, et Macron, 44 ans, ont eu de nombreuses rencontres lors de rassemblements internationaux, mais c'est le plus long moment qu'ils ont passé ensemble.

"Ce soir, nous célébrons l'alliance durable entre la France et les États-Unis", a déclaré Biden alors que les invités faisaient tinter leurs flûtes à champagne. "Vive la France et que Dieu bénisse l'Amérique".

Macron a ajouté que les deux pays sont issus des "mêmes valeurs" de "nous, le peuple".