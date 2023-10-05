* L'OFCOM BRITANNIQUE RENVOIE LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE À LA CMA POUR ENQUÊTE
* L'OFCOM DU ROYAUME-UNI DÉCLARE QUE L'OFCOM RENVOIE LE MARCHÉ DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE DU ROYAUME-UNI À LA CMA POUR ENQUÊTE
* L'UKS OFCOM SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE, SE DIT PARTICULIÈREMENT PRÉOCCUPÉ PAR LA POSITION DES LEADERS DU MARCHÉ QUE SONT AMAZON ET MICROSOFT
* L'OFCOM BRITANNIQUE DÉCLARE QUE SI RIEN N'EST FAIT, LA CONCURRENCE POURRAIT SE DÉTÉRIORER SUR UN MARCHÉ NUMÉRIQUE ESSENTIEL POUR L'ÉCONOMIE DU ROYAUME-UNI
* L'UKS OFCOM SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE SE DIT PRÉOCCUPÉ PAR LES OBSTACLES TECHNIQUES À L'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA PORTABILITÉ, AINSI QUE PAR LES FRAIS DE SORTIE.
* L'UKS OFCOM SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE DÉCLARE QUE LA CMA VA MAINTENANT MENER UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE POUR DÉCIDER S'IL Y A UN EFFET NÉGATIF SUR LA CONCURRENCE
* L'UKS OFCOM SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE, SE DIT PRÉOCCUPÉ PAR LES REMISES SUR LES DÉPENSES ENGAGÉES