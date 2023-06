L'action Microsoft en passe d'atteindre un niveau record à la clôture, avec une valorisation proche de 2,6 billions de dollars

L'optimisme des marchés quant aux perspectives de l'intelligence artificielle (IA) a contribué à porter le géant technologique à une valorisation de près de 2 600 milliards de dollars.

Microsoft est considéré comme un leader dans l'adoption de la technologie de l'IA dans l'industrie du logiciel en raison de son énorme investissement dans OpenAI, la startup basée à San Francisco qui possède le chatbot ChatGPT très populaire.

Le mois dernier, Microsoft a commencé à déployer une série d'améliorations de l'IA, dont ChatGPT, dans les services en nuage Azure ainsi que dans son moteur de recherche Bing, dans le but de contester la domination de Google, propriété d'Alphabet Inc.

Les actions de Microsoft étaient en hausse de 3,3 %, à 349,15 dollars par action, jeudi. L'action, qui a gagné plus de 45 % depuis le début de l'année, a atteint son record de clôture de 343,11 dollars le 19 novembre 2021. Le record intrajournalier de l'action était de 349,67 $ le 22 novembre 2021.

Les analystes de J.P. Morgan ont relevé leurs objectifs de prix sur l'action Microsoft jeudi, citant l'IA qui stimule la demande pour les produits de la société. Sur les 53 analystes couvrant Microsoft, 44 recommandent d'acheter les actions et l'objectif de prix médian est de 340 $, selon les données de Refinitiv.

"Nous réaffirmons notre point de vue haussier sur l'IA générative et continuons à la voir comme le moteur d'un regain de confiance dans les franchises logicielles clés", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note à ses clients. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; rédaction de Lance Tupper et Jonathan Oatis)