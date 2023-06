L'autorité néerlandaise de protection de la vie privée demande des informations à OpenAI et fait part de ses inquiétudes

Les gouvernements, y compris l'Union européenne, réfléchissent à la manière de réglementer la technologie après que le ChatGPT d'OpenAI est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire.

La DPA s'inquiète de la manière dont les organisations qui utilisent l'intelligence artificielle dite "générative" traitent les informations personnelles", a déclaré l'agence.

L'agence "prendra diverses mesures à l'avenir. Dans un premier temps, nous avons demandé par lettre à OpenAI de clarifier certains points concernant ChatGPT".

La DPA a indiqué qu'elle cherchait à obtenir des informations sur la manière dont l'entreprise a recueilli les données utilisées pour créer son logiciel et sur la manière dont elle stocke les données, y compris les informations glanées à partir des questions des utilisateurs.

Les inquiétudes se multiplient quant à l'utilisation abusive de cette technologie et à la possibilité que des acteurs malveillants et des gouvernements l'utilisent pour produire beaucoup plus de désinformation qu'auparavant.