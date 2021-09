Linkedin était finalement un bon pari pour Microsoft. En un an, la plateforme a ajouté 200 millions de nouveaux utilisateurs et ses revenus annuels ont presque doublé pour atteindre 10 milliards de dollars. Fort de ces succès, le réseau lance un fond de création de 25 millions de dollars pour inviter ses utilisateurs à créer du contenu, et annonce lancer une application de chat audio.

