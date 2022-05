La Bourse devrait poursuivre sa baisse en raison des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt.

Les principaux indices de Wall Bourse devaient ouvrir en baisse jeudi, les valeurs de croissance étant en tête des baisses, les investisseurs craignant que les hausses agressives des taux d'intérêt visant à juguler une inflation élevée depuis des décennies ne fassent basculer l'économie dans la récession.

Les mégacapitalisations Meta Platforms, Microsoft Corp, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Apple Inc, Amazon.com et Tesla Inc ont perdu entre 1,2 % et 4,7 % dans les échanges de pré-marché.

Les fabricants de puces Intel Corp, Advanced Micro Devices et Nvidia Corp ont baissé de 0,9 % à 2,8 %.

L'indice Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a chuté de plus de 3 % mercredi, après que des données ont montré que les prix à la consommation américains ont ralenti en avril, mais qu'ils devraient rester élevés pendant un certain temps, ce qui maintiendra le pied de la Réserve fédérale sur les freins pour refroidir la demande.

Un rapport du département du travail jeudi a montré que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,5 % en avril, contre une hausse de 1,6 % en mars. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,5 % de l'IPP pour le mois.

"Ce que nous voyons, c'est que l'inflation commence à ralentir, mais la vitesse n'a pas été aussi rapide que les gens l'espéraient. Je pense donc que les marchés ont encore peur de cela", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

"Il y a vraiment beaucoup d'incertitude autour de la Fed en ce moment. S'ils sont trop agressifs, cela nuit à la croissance économique, mais (si) ils sont trop conservateurs, une inflation plus élevée nuit à la consommation, ce qui nuit également à la croissance."

Les valeurs de croissance, qui ont mené le rallye de la Bourse depuis les creux de la pandémie en 2020, ont été les plus touchées cette année, car leurs rendements et leurs valorisations sont escomptés plus profondément lorsque les taux augmentent.

L'indice de croissance S&P 500 a chuté de 25,6 % depuis le début de l'année, une baisse bien plus importante que celle de 8,4 % de son homologue de valeur qui abrite des secteurs sensibles à l'économie comme les banques, l'énergie et l'industrie.

Les traders estiment à 61 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base de la Fed en juin.

À 8 h 38 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 159 points, soit 0,5 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 31,75 points, soit 0,81 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 183,75 points, soit 1,54 %.

Parmi les autres valeurs, Walt Disney Co a glissé de 5,5 % après que son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre aient été inférieurs aux estimations et que le géant du divertissement ait averti que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des salaires pourraient peser sur les finances.

Le fabricant de protéines végétales Beyond Meat Inc a chuté de 24,1 % et était sur le point d'ouvrir en dessous de son prix d'introduction en bourse en raison de l'augmentation des pertes trimestrielles.

Tapestry a grimpé de 6,7 % après que le propriétaire de Kate Spade ait annoncé des résultats optimistes pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des prix et à la vigueur de son marché nord-américain. (Reportage de Devik Jain et Amruta Khandekar à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila)