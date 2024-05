La Corée du Sud et le Royaume-Uni accueilleront conjointement le deuxième sommet mondial sur l'IA à Séoul cette semaine, alors que le rythme effréné de l'innovation depuis le premier sommet sur l'IA en novembre laisse les gouvernements dans l'expectative face à un éventail de risques de plus en plus large.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, superviseront un sommet virtuel mardi, dans un contexte d'appels à une meilleure réglementation de l'intelligence artificielle, malgré de vifs désaccords sur la manière dont la technologie peut affecter l'humanité.

Bien que des efforts positifs aient été déployés pour façonner la gouvernance mondiale de l'IA, des lacunes importantes subsistent", ont déclaré M. Sunak et M. Yoon dans un article d'opinion commun publié dans le journal britannique i et le journal sud-coréen JoongAng Ilbo, intitulé "Seules des normes mondiales en matière d'IA peuvent mettre un terme à une course vers le bas".

L'événement de novembre a été présenté comme le sommet sur la sécurité de l'IA, mais la portée des défis s'est élargie depuis lors. Les réunions qui débutent mardi s'intitulent désormais "Sommet de Séoul sur l'IA" et porteront sur trois priorités, à savoir la sécurité, l'innovation et l'intégration de l'IA, selon le site web du sommet.

"Des risques tels que l'impact à grande échelle sur le marché du travail, le piratage ou les attaques biologiques par l'IA, et la perte de contrôle de la société sur l'IA à usage général pourraient émerger, bien qu'il y ait un débat sur la probabilité, selon un rapport mondial sur la sécurité de l'IA publié vendredi.

"Mais ce sont les décisions des sociétés et des gouvernements qui détermineront l'avenir de l'IA", indique le rapport soutenu par des experts de plus de 30 pays.

Le rapport évoque les risques de plus en plus nombreux que présente cette technologie en évolution rapide : risques existentiels pour l'humanité, mais aussi inégalités en matière d'IA, pénurie de données, utilisation de documents protégés par le droit d'auteur et impact environnemental dû à la grande quantité d'électricité utilisée par les centres de données de l'IA.

Lors du sommet de novembre organisé au Royaume-Uni, Elon Musk (Tesla) et Sam Altman (OpenAI) ont côtoyé certains de leurs plus féroces détracteurs, tandis que la Chine a cosigné la "déclaration de Bletchley" sur la gestion collective des risques liés à l'IA, aux côtés des États-Unis et d'autres pays.

Cette fois-ci, on ne sait pas encore qui participera au sommet virtuel de mardi, ni à la session en personne présidée par les ministres du Royaume-Uni et de la Corée du Sud mercredi.

Un autre forum sur l'IA organisé par la Corée du Sud mercredi prévoit la participation de Jack Clark, cofondateur de la société de recherche et de sécurité en matière d'IA Anthropic, et de cadres d'OpenAI, de Google DeepMind, de Microsoft, de Meta et d'IBM, d'après le site web de l'événement. (Reportage de Joyce Lee, édition de Ed Davies et Christian Schmollinger)