La FTC américaine appliquera la loi pour limiter les risques de l'intelligence artificielle - chef de la FTC

"Bien que ces outils (d'IA) soient nouveaux, ils ne sont pas exemptés des règles existantes, et la FTC appliquera vigoureusement les lois que nous sommes chargés d'administrer, même dans ce nouveau marché", a écrit la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un article d'opinion publié mercredi dans le New York Times.

La popularité soudaine du ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, a suscité cette année des appels mondiaux en faveur d'une réglementation, car on s'inquiète de son utilisation possible pour commettre des actes répréhensibles, alors même que les entreprises cherchent à l'utiliser pour améliorer leur efficacité.

Elle a déclaré que l'agence était "bien équipée" pour s'acquitter de cette tâche.

L'un des risques qu'elle a relevés est que les entreprises qui dominent les services d'informatique en nuage deviennent encore plus puissantes à mesure qu'elles aident les startups et d'autres entreprises à lancer leur propre IA. Les outils d'IA pourraient également être utilisés pour faciliter la collusion en vue d'augmenter les prix.

M. Khan s'est dit préoccupé par le fait que l'IA générative, qui écrit en anglais conversationnel, pourrait être utilisée pour aider les escrocs à rédiger des courriels d'hameçonnage plus spécifiques et plus efficaces.

"Lorsque nous appliquerons l'interdiction des pratiques trompeuses prévue par la loi, nous n'examinerons pas seulement les escrocs à la sauvette qui déploient ces outils, mais aussi les entreprises en amont qui leur permettent de le faire", a-t-elle écrit.