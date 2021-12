La fintech Aspiration, soutenue par Leonardo DiCaprio, lève 315 millions de dollars avant de conclure l'opération SPAC.

La startup Fintech Aspiration Partners Inc, soutenue par les acteurs Robert Downey Jr et Leonardo DiCaprio, a déclaré mercredi avoir levé 315 millions de dollars auprès de fonds gérés par Oaktree Capital Management et des affiliés de l'ancien directeur général de Microsoft Corp, Steve Ballmer.

Cette levée de fonds intervient quelques mois seulement après qu'Aspiration ait accepté, sur le site https://www.reuters.com/article/us-aspiration-partners-m-a-interprivate-idUSKBN2FJ18D, d'être introduite en bourse par l'entreprise à chèque en blanc InterPrivate III Financial Partners Inc. pour une valeur de 2,3 milliards de dollars. Cette opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022.

Aspiration a déclaré qu'elle s'attend maintenant à un produit net supérieur à 700 millions de dollars, dont 200 millions de dollars d'investissement privé en actions publiques (PIPE) et près de 260 millions de dollars du compte fiduciaire de la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Les SPAC sont des sociétés cotées en bourse qui n'ont aucune activité commerciale, mais qui recherchent une entreprise à introduire en bourse. Elles donnent aux actionnaires le droit de racheter leurs actions en échange de liquidités.

Aspiration, dont le siège est en Californie, affirme fournir des services bancaires et des produits d'investissement dans le respect de l'environnement, et affirme que l'épargne des clients et les achats par carte de débit ne seront pas utilisés pour financer les industries du pétrole ou du charbon.