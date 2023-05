La menace du PDG d'OpenAI de quitter l'UE suscite des réactions négatives de la part des parlementaires

M. Altman a passé la semaine dernière à sillonner l'Europe, rencontrant de hauts responsables politiques en France, en Espagne, en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni pour discuter de l'avenir de l'IA et des progrès de ChatGPT.

Plus de six mois après qu'OpenAI a dévoilé au monde son chatbot ChatGPT, les craintes liées à son potentiel ont suscité l'enthousiasme et l'inquiétude, et l'ont mise en conflit avec les autorités de régulation.

M. Altman ne s'est pas rendu à Bruxelles cette semaine, où les régulateurs de l'UE travaillent sur la très attendue loi européenne sur l'IA, qui pourrait constituer le premier ensemble de règles régissant l'IA au niveau mondial.

M. Altman a annulé une visite prévue à Bruxelles, ont indiqué deux sources au fait du dossier. OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Le projet actuel de loi européenne sur l'IA serait trop réglementaire, mais nous avons entendu dire qu'il allait être revu à la baisse", a déclaré M. Altman à Londres mercredi.

Les parlementaires de l'UE chargés de façonner la loi sur l'IA ont contesté les affirmations de M. Altman. "Je ne vois pas de dilution se produire de sitôt", a déclaré à Reuters Dragos Tudorache, un membre roumain du Parlement européen qui dirige la rédaction des propositions de l'UE.

" Nous sommes néanmoins heureux d'inviter M. Altman au Parlement afin qu'il puisse exprimer ses préoccupations et entendre les réflexions des parlementaires européens sur ces questions ", a-t-il ajouté.

Le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, a également critiqué la menace, affirmant que les projets de règles n'étaient pas destinés à être négociés.

Jeudi, l'OpenAI devrait discuter plus en détail de la manière dont l'IA devrait être réglementée, alors que M. Altman a un programme chargé de réunions avec des dirigeants mondiaux tels que le premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron.

LES PARLEMENTAIRES NE FERONT PAS L'OBJET DE "CHANTAGE

L'eurodéputée néerlandaise Kim van Sparrentak, qui a également travaillé sur le projet de loi de l'UE, a déclaré qu'elle et ses collègues " ne devraient pas se laisser faire du chantage par les entreprises américaines ".

" Si OpenAI ne peut pas se conformer aux exigences de base en matière de gouvernance des données, de transparence, de sûreté et de sécurité, alors leurs systèmes ne sont pas adaptés au marché européen ", a-t-elle déclaré.

En février, ChatGPT a battu le record de la croissance la plus rapide du nombre d'utilisateurs d'une application grand public dans l'histoire.

OpenAI s'est heurtée pour la première fois aux autorités de régulation en mars, lorsque l'autorité italienne de régulation des données, la Garante, a fermé l'application au niveau national, accusant OpenAI d'enfreindre les règles européennes en matière de protection de la vie privée. L'application ChatGPT est revenue en ligne après que l'entreprise a mis en place de nouvelles mesures de protection de la vie privée pour les utilisateurs.

Pendant ce temps, les parlementaires européens ont ajouté de nouvelles propositions à la loi sur l'IA de l'Union européenne, obligeant toute entreprise utilisant des outils génératifs, comme ChatGPT, à divulguer tout matériel protégé par le droit d'auteur utilisé pour former ses systèmes.

Les parlementaires européens se sont mis d'accord sur le projet de loi au début du mois. Les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen doivent encore peaufiner les derniers détails du projet de loi.

Par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, certains États membres, comme la France ou la Pologne, peuvent également demander des amendements avant l'adoption du projet de loi, qui pourrait intervenir dans le courant de l'année.

DES PROJETS EN PLEIN ESSOR

Alors que la législation est en cours d'élaboration depuis plusieurs années, de nouvelles dispositions visant spécifiquement les outils génératifs ont été élaborées quelques semaines seulement avant un vote décisif sur les propositions.

Reuters a précédemment rapporté que certains parlementaires avaient initialement proposé d'interdire complètement le matériel protégé par le droit d'auteur utilisé pour entraîner les modèles d'IA générative, mais cette proposition a été abandonnée en faveur d'exigences plus strictes en matière de transparence.

"Ces dispositions concernent principalement la transparence, qui garantit que l'IA et l'entreprise qui la construit sont dignes de confiance. Je ne vois pas pourquoi une entreprise se détournerait de la transparence", a déclaré M. Tudorache.

Nils Rauer, partenaire technologique du cabinet d'avocats Pinsent Masons, a déclaré qu'il n'était "pas surprenant" qu'Altman ait fait ses commentaires alors que les législateurs travaillaient sur leurs propositions.

"Il est peu probable qu'OpenAI tourne le dos à l'Europe. L'UE est économiquement trop importante", a-t-il déclaré. "Vous ne pouvez pas découper le marché unique, avec près de 500 millions de personnes et une économie de 15 billions d'euros (16,51 billions de dollars).

M. Altman était à Munich, en Allemagne, jeudi, où il a déclaré avoir rencontré le chancelier Olaf Scholz.

Sergey Lagodinsky, un eurodéputé allemand qui a également travaillé sur la législation, a déclaré que même si M. Altman essayait d'imposer son programme dans les différents pays, les projets de Bruxelles visant à réglementer la technologie étaient "en plein essor".

"Il y aura peut-être des amendements, bien sûr, mais je ne pense pas qu'ils changeront le projet de loi. "Mais je doute qu'ils modifient la trajectoire générale.

(1 dollar = 0,9084 euro)