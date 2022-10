La société indienne Reliance Jio va lancer un ordinateur portable 4G à bas prix à 184 $ - sources

Reliance Jio va lancer un ordinateur portable économique au prix de 184 dollars (15 000 roupies indiennes) avec une carte sim 4G intégrée, dans le but de reproduire le succès de son JioPhone à bas prix sur le marché indien très sensible aux prix, ont déclaré deux sources à Reuters.

Le conglomérat dirigé par Mukesh Ambani s'est associé aux géants mondiaux Qualcomm et Microsoft pour le JioBook, le premier fournissant ses puces informatiques basées sur la technologie d'Arm Ltd, et le fabricant du système d'exploitation Windows prenant en charge certaines applications.

Jio, le plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde avec plus de 420 millions de clients, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ordinateur portable sera disponible pour les clients professionnels tels que les écoles et les instituts gouvernementaux à partir de ce mois-ci, avec un lancement grand public prévu dans les trois prochains mois, selon les sources. Comme pour le JioPhone, une version compatible avec la 5G suivra.

"Ce sera aussi important que le JioPhone", a déclaré à Reuters l'une des sources ayant une connaissance directe de la question.

Depuis son lancement à la fin de l'année dernière, le combiné a été le smartphone à moins de 100 dollars le plus vendu en Inde, représentant un cinquième du marché au cours des trois derniers trimestres, selon Counterpoint.

Le JioBook sera produit localement par le fabricant sous contrat Flex, Jio visant à vendre des "centaines de milliers" d'unités d'ici mars, a déclaré l'une des sources.

Les livraisons globales de PC en Inde ont atteint 14,8 millions d'unités l'année dernière, menées par HP, Dell et Lenovo, selon le cabinet d'études IDC.

Le lancement du JioBook élargira le segment de marché total des ordinateurs portables adressables d'au moins 15 %, selon Tarun Pathak, analyste de Counterpoint.

L'ordinateur portable fonctionnera avec le système d'exploitation JioOS propre à Jio et les applications pourront être téléchargées depuis le JioStore. Jio présente également l'ordinateur portable comme une alternative aux tablettes pour les employés d'entreprise qui ne travaillent pas au bureau.

Jio, qui a levé environ 22 milliards de dollars auprès d'investisseurs mondiaux tels que KKR & Co Inc. et Silver Lake en 2020, a le mérite d'avoir perturbé le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile en lançant la 4G bon marché. Jio, qui a levé environ 22 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux tels que KKR, Co Inc. et Silver Lake en 2020, a le mérite d'avoir bouleversé le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile en lançant des forfaits de données 4G bon marché et des services vocaux gratuits en 2016, puis le smartphone 4G à 81 dollars seulement. (Reportage de Munsif Vengattil à New Delhi ; édition de Kirsten Donovan)