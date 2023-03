Le Bureau américain du droit d'auteur déclare que certaines uvres assistées par l'IA peuvent être protégées par le droit d'auteur

S'appuyant sur une décision rendue le mois dernier rejetant les droits d'auteur pour des images créées par le système d'IA générative Midjourney, l'office a déclaré que la protection du droit d'auteur dépendait de la question de savoir si les contributions de l'IA étaient "le résultat d'une reproduction mécanique", par exemple en réponse à des invites textuelles, ou si elles reflétaient la "propre conception mentale" de l'auteur.

"La réponse dépendra des circonstances, en particulier du mode de fonctionnement de l'outil d'IA et de la manière dont il a été utilisé pour créer l'œuvre finale", a déclaré l'Office.

L'Office n'a fait aucun commentaire sur ces orientations.

Les systèmes d'IA générative tels que Midjourney, ChatGPT et DALL-E, qui créent du texte et des images en réponse à des instructions humaines, ont récemment gagné en popularité. OpenAI, soutenu par Microsoft, a publié mardi GPT-4, une version améliorée de ChatGPT.

Le mois dernier, le Bureau du droit d'auteur s'est prononcé pour la première fois sur la question de savoir si sa production était protégeable, estimant que les images générées par Midjourney dans la bande dessinée "Zarya of the Dawn" de Kris Kashtanova ne pouvaient pas être protégées, alors que le texte de Kashtanova et la disposition unique des éléments du livre pouvaient l'être.

L'Office a réaffirmé mercredi que la protection du droit d'auteur dépend de la part de créativité humaine impliquée, et que les systèmes d'intelligence artificielle les plus populaires ne créent probablement pas d'œuvres protégeables.

"D'après la compréhension qu'a l'Office des technologies d'IA générative actuellement disponibles, les utilisateurs n'exercent pas un contrôle créatif ultime sur la manière dont ces systèmes interprètent les invites et génèrent du matériel", a déclaré l'Office. "Au lieu de cela, ces messages fonctionnent davantage comme des instructions données à un artiste.

Les modifications et arrangements créatifs d'œuvres créées par l'IA, comme la bande dessinée de Mme Kashtanova, peuvent toujours faire l'objet d'un droit d'auteur.

"Dans chaque cas, ce qui compte, c'est la mesure dans laquelle l'être humain a exercé un contrôle créatif sur l'expression de l'œuvre et a effectivement formé les éléments traditionnels de la paternité de l'œuvre", a déclaré le bureau.

L'Office a également déclaré que les demandeurs de droits d'auteur doivent divulguer lorsque leur œuvre comprend du matériel créé par l'IA, et que les demandes précédemment déposées qui ne divulguent pas le rôle de l'IA doivent être corrigées.