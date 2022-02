Le NYSE se rapproche de la négociation NFT en déposant une demande de marque déposée

L'engouement autour des cryptomonnaies l'année dernière s'est étendu aux NFT, une forme d'investissement spéculatif qui a attiré des fans tels que l'ancienne première dame des États-Unis Melania Trump et le grand sprinteur jamaïcain Usain Bolt.

Les entreprises impliquées dans ce secteur ont également été soutenues par les poids lourds Microsoft Corp et SoftBank Group Corp.

Si la Bourse de New York lance une nouvelle place de marché, elle sera en concurrence avec SuperRare, Rarible et le géant des places de marché NFT OpenSea, qui a été évalué à 13,3 milliards de dollars après son dernier tour de table.

Les NFT, cependant, ont laissé beaucoup de gens perplexes quant à la raison pour laquelle tant d'argent est dépensé pour des articles qui n'existent pas physiquement. Certains pensent également que le secteur est saturé d'escrocs et récompense trop souvent des œuvres virales de faible qualité.

Le NYSE a frappé sa première série de NFT en avril de l'année dernière, pour commémorer les premières transactions de six cotations "notables".

Les documents déposés par la bourse indiquent qu'elle pourrait également entrer dans le métavers, car elle cherche à fournir "des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte".

Le métavers fait référence à des environnements numériques immersifs et partagés auxquels on peut accéder au moyen de casques ou d'écrans d'ordinateur de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

Outre les NFT, la bourse offrirait également "une place de marché en ligne pour les acheteurs, les vendeurs et les négociants d'actifs virtuels et numériques et d'œuvres d'art", comme elle l'a indiqué dans une demande déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques le 10 février.