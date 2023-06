Le PDG d'OpenAI ne prévoit pas d'introduction en bourse en raison de la structure "étrange" de l'entreprise

"Lorsque nous développerons une superintelligence, nous prendrons probablement des décisions que la plupart des investisseurs verront d'un très mauvais œil", a déclaré M. Altman.

"Je ne veux pas être poursuivi par (...) le marché public, Wall street etc, donc non, pas si intéressé que ça", a-t-il dit en réponse à une question sur le fait de savoir s'il fera entrer OpenAI en bourse.

OpenAI a jusqu'à présent levé 10 milliards de dollars auprès de Microsoft, pour une valorisation de près de 30 milliards de dollars, alors qu'elle investit davantage dans le développement de la capacité informatique.

"Nous avons une structure très étrange. Nous avons un système de plafonnement des bénéfices", a-t-il déclaré.

OpenAI a débuté en tant qu'organisation à but non lucratif, mais a ensuite créé une société hybride "à but lucratif plafonné", qui lui a permis de lever des fonds externes avec la promesse que l'opération à but non lucratif d'origine continuerait à en bénéficier.

Tout en développant leurs capacités en matière d'intelligence artificielle, M. Altman et de nombreux scientifiques de renom impliqués dans la création et la commercialisation de cette technologie ont mis en garde contre la menace qu'elle représente, en particulier l'IA générative créatrice de contenu telle que ChatGPT, certains l'assimilant à un risque d'extinction. Ils ont demandé une réglementation.

M. Altman effectue une tournée mondiale, rencontrant les chefs d'État de plusieurs pays, et s'est rendu aux Émirats arabes unis mardi. Il se rendra ensuite au Qatar, en Inde et en Corée du Sud.

CONTROVERSES AVEC L'UE

Lors de son passage en Europe, il s'est attiré la controverse en déclarant qu'OpenAI pourrait quitter la région s'il devenait trop difficile de se conformer aux lois prévues sur l'IA, s'attirant ainsi les critiques de plusieurs parlementaires, dont le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton. OpenAI est ensuite revenue sur sa position.

"Nous n'avons pas menacé de quitter l'UE", a déclaré M. Altman mardi. "Nous espérons être en mesure de nous conformer. Nous attendons encore plus de clarté sur la loi européenne sur l'IA, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée d'opérer en Europe."

L'UE travaille sur un ensemble de lois régissant l'IA, y compris des propositions qui obligeraient toute entreprise utilisant des outils tels que ChatGPT à divulguer les documents protégés par le droit d'auteur utilisés pour former ses systèmes.

OpenAI ne divulgue pas ces données sur son dernier modèle d'IA, GPT 4.

M. Altman a toutefois reçu le soutien de Margrethe Vestager, responsable de la technologie au sein de l'UE, qui a déclaré qu'elle n'avait pas perçu les commentaires de M. Altman comme une menace, mais comme une promesse de faire de son mieux.

"La première chose que les gens ne comprennent pas à propos de cette technologie, c'est que dans quelques années, GPT 4 ressemblera à un petit jouet qui n'était pas très impressionnant", a déclaré M. Altman en faisant référence à la croissance de l'IA.

"Il y aura des images, de l'audio, de la vidéo, du texte, de la programmation informatique, tout cela à la fois.

De nombreux experts ont évoqué une menace potentielle pour les emplois remplacés par l'IA, notamment dans des secteurs tels que le transport et la logistique, l'assistance bureautique et l'administration, la production, les services et le commerce de détail.

Les emplois du futur seront "très différents des emplois d'aujourd'hui", a déclaré M. Altman, ajoutant qu'il y aurait aussi des opportunités.