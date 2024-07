GitLab, un fournisseur américain d'outils de développement de logiciels en nuage dont les investisseurs comprennent Alphabet, la société mère de Google, étudie la possibilité d'une vente après avoir suscité l'intérêt d'un acquéreur, selon des personnes familières avec le dossier.

GitLab, dont la valeur de marché est d'environ 8 milliards de dollars, travaille avec des banquiers d'affaires sur un processus de vente qui a suscité l'intérêt de ses pairs, y compris de la société de surveillance de l'informatique en nuage Datadog, ont déclaré les sources.

Il reste encore des semaines avant qu'un accord ne soit conclu et aucun accord n'est certain, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les actions de GitLab ont grimpé jusqu'à 11,5 % avant de limiter leurs gains à 7 % à la mi-journée.

GitLab et Datadog n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Alphabet, qui détient une participation de 22,2 % dans GitLab par l'intermédiaire de sa branche de capital-risque, n'a pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

"GitLab est depuis longtemps considéré comme un candidat à l'acquisition intéressant, selon nous. Bien que nous ayons le sentiment que les investisseurs considèrent AWS ou Google Cloud comme des candidats au rachat plus évidents, nous sommes positifs sur un rapprochement potentiel entre GitLab et Datadog", a écrit Mike Cikos, analyste chez Needham, dans une note datée de mercredi.

Les transactions dans le secteur technologique reprennent, car les progrès de l'intelligence artificielle et de l'informatique en nuage poussent les entreprises à élargir leur offre. Alphabet est en pourparlers avancés pour acquérir la startup de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars, après avoir précédemment exploré une offre d'acquisition pour la société de logiciels de marketing HubSpot, a rapporté Reuters.

Le secteur technologique a représenté la plus grande part des fusions et acquisitions au cours du premier semestre 2024, bondissant de plus de 42 % en glissement annuel pour atteindre 327,2 milliards de dollars à l'échelle mondiale, selon les données de Dealogic.

La plateforme GitLab permet aux équipes de développement, d'exploitation et de sécurité de concevoir et de gérer des logiciels à l'aide d'un seul outil. Elle compte plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés et est déployée par plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100, selon son site web. Son siège social est situé à San Francisco, mais tous ses employés travaillent à distance.

Les actions de GitLab, qui sont cotées à New York depuis leur introduction en bourse en 2021, ont baissé de 16 % depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 des logiciels d'application a progressé de 3 %, en raison des inquiétudes suscitées par la réduction des dépenses de ses clients.

Bien que la société ait fait état d'une croissance robuste de 33% de son chiffre d'affaires en glissement annuel à 169,2 millions de dollars et qu'elle ait affiché son tout premier flux de trésorerie positif au cours de son dernier trimestre, elle a reconnu qu'elle était confrontée à des vents contraires dans la tarification de ses offres, car elle est en concurrence avec Microsoft à la suite de son acquisition de 7,5 milliards de dollars en 2018 de son rival GitHub.

Le PDG et cofondateur de GitLab, Sid Sijbrandij, qui contrôle 45,51% des actions avec droit de vote par le biais d'actions à double classe, a déclaré lors de l'appel à résultats trimestriels de la société le mois dernier qu'il subirait un traitement pour l'ostéosarcome, une forme de cancer, pour la deuxième fois après avoir également été traité pour cela l'année dernière. Il a ajouté qu'il s'efforçait de se rétablir complètement et qu'il continuerait à exercer ses fonctions.

Datadog, dont la valeur boursière s'élève à 44 milliards de dollars, propose des logiciels qui permettent aux travailleurs du secteur technologique de collaborer et de mesurer leur productivité à l'aide du cloud. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York ; Rédaction de Christopher Cushing et Lisa Shumaker)