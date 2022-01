Le président de la BM critique en creux les opérations des géants de la tech

Washington (awp/afp) - Le président de la Banque mondiale a critiqué en creux mercredi le rachat par Microsoft des studios Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars, alors que les pays pauvres peinent à restructurer leur dette et nourrir leur population.

"J'ai été frappé par l'investissement de Microsoft dans une société de jeux vidéo", a déclaré David Malpass lors d'une discussion virtuelle sur l'économie mondiale organisée par le Peterson Institute for International Economics, un centre de réflexion de Washington.

"On doit se demander (...) si c'est la meilleure manière d'allouer du capital", a-t-il ajouté, relevant qu'une "énorme quantité de flux financier va au marché obligataire et fondamentalement, c'est une très petite partie du monde qui a accès au financement obligataire".

Pour mettre en perspective ses propos, il a pris l'exemple de l'IDA, l'institution du groupe de la Banque mondiale qui accorde des prêts aux 74 pays les plus pauvres du monde. Celle-ci a été dotée de 93 milliards de dollars sur trois ans, dont 23,5 milliards proviennent de donateurs de 48 pays à revenu élevé et intermédiaire.

"Il devrait y avoir plus d'argent et de croissance dans les pays en développement, et nous avons l'inverse", a également déclaré David Malpass.

afp/rp