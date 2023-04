Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft face à une triple menace

Bruxelles (awp/afp) - Microsoft est lancé dans la dernière ligne droite d'une campagne pour convaincre les autorités de concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis d'approuver son offre de rachat d'Activision Blizzard, propriétaire des jeux à succès "Candy Crush" et "Call Of Duty".

Il reste quelques semaines au propriétaire de la Xbox pour persuader les trois régulateurs que son projet de fusion à 69 milliards d'euros ne constitue pas une menace pour ses rivaux. Des décisions sont attendues au printemps.

Bruxelles a ouvert une enquête en novembre, disant craindre que Microsoft puisse "verrouiller l'accès aux jeux vidéo d'Activision Blizzard" pour consoles et PC dont le célèbre "Call of Duty" et qu'il soit tenté de mettre en place "des stratégies d'éviction des distributeurs concurrents".

L'exécutif européen s'inquiète aussi d'un impact sur le marché des systèmes d'exploitation, estimant que les consommateurs pourraient être découragés d'acheter des PC ne fonctionnant pas sous Windows, le produit phare du géant américain devenant encore plus attractif grâce à l'accès aux jeux d'Activision Blizzard.

Les inquiétudes ne sont pas moins vives au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Sony, fabricant de la PlayStation, la console la plus vendue du marché, affirme que l'accord donnera à Microsoft le pouvoir de limiter l'accès de ses rivaux à la célèbre franchise.

Le géant américain rétorque qu'ériger des barrières n'aurait aucun sens pour lui d'un point de vue financier.

L'institution la plus difficile à convaincre pourrait être l'autorité britannique (CMA) qui a estimé en février que le rachat pourrait nuire aux consommateurs, dans des conclusions préliminaires.

Le marché du Royaume-Uni est plus petit que celui des États-Unis ou de l'Union européenne, mais un blocage par la CMA pourrait contraindre Microsoft à faire marche arrière.

Microsoft devra se conformer aux conditions imposées par la CMA, faute de quoi le groupe serait contraint de retirer tous ses produits du marché britannique, estime Anne Witt, spécialiste du droit de la concurrence à l'EDHEC (France).

Or, "il est impensable que Microsoft se retire complètement du Royaume-Uni. Il ne s'agit pas seulement des jeux vidéo, mais aussi de Windows", le système d'exploitation pour PC le plus vendu au monde, a-t-elle déclaré à l'AFP.

Possibles divergences

"La CMA est la première autorité de la concurrence à avoir interdit une grande acquisition technologique au niveau mondial", a rappelé cette experte, en évoquant la décision en novembre 2021 de contraindre Meta, propriétaire de Facebook, à vendre la startup de graphiques animés Giphy.

Si la CMA adopte une position plus dure que Bruxelles sur Microsoft/Activision Blizzard, ce serait la première fois depuis le Brexit que le régulateur britannique s'écarte de l'UE dans une affaire aussi importante. Mais une telle divergence donnerait au groupe de Redmond des arguments solides pour contester la décision en justice.

Cependant, le mois dernier, la CMA a revu à la baisse ses inquiétudes sur la fusion, considérant qu'elle ne posait finalement pas de problème pour les consoles de jeu, les craintes subsistant uniquement pour les services de jeux dématérialisés.

La CMA a conclu "qu'il ne serait pas commercialement avantageux pour Microsoft de réserver l'exclusivité de Call of Duty sur (sa console) Xbox" et que le géant informatique américain aurait "toujours l'incitation de continuer à rendre le jeu disponible sur PlayStation".

L'autorité britannique devrait rendre sa décision d'ici au 26 avril, tandis que la Commission européenne devrait se prononcer d'ici au 22 mai. Il se pourrait aussi que l'une d'elles soit en désaccord avec l'autorité américaine (FTC) qui a lancé en décembre des poursuites pour bloquer le rachat.

"Il est possible que le Royaume-Uni et l'UE, et ensuite la FTC, jugent l'opération anticoncurrentielle", estime Eleanor Fox, professeure à l'école de droit de l'Université de New York (NYU). "Il est également possible qu'il y ait des divergences sur des propositions de remèdes ou sur le fait de permettre à Microsoft de prendre certains engagements" en vue d'un feu vert.

Lors d'une récente visite à Bruxelles, Brad Smith, un dirigeant de Microsoft, s'est montré confiant quant à une approbation par l'UE, après des accords conclus pour rendre "Call of Duty" accessible à plus de joueurs, en le distribuant sur console Nintendo et sur des services concurrents de jeux dématérialisés.

afp/rp