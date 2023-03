Les 4 000 juristes de PwC bénéficient d'un assistant IA alors que les chatbots juridiques gagnent du terrain

PwC a déclaré avoir conclu un partenariat avec la startup d'IA Harvey pour un contrat initial de 12 mois, qui, selon le cabinet d'expertise comptable et de conseil, aidera les avocats dans l'analyse des contrats, le travail de conformité réglementaire, la diligence raisonnable et d'autres services de conseil et d'assistance juridique.

PwC a déclaré qu'il déterminera également les moyens pour les fiscalistes d'utiliser la technologie.

L'accès à la technologie Harvey est une exclusivité parmi les quatre grands cabinets de services professionnels.

Harvey s'appuie sur la technologie d'OpenAI, la startup soutenue par Microsoft Corp. qui a lancé mardi une version améliorée de sa sensation d'intelligence artificielle ChatGPT. Harvey a reçu l'an dernier un investissement de 5 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par l'OpenAI Startup Fund.

PwC a déclaré que l'IA ne fournira pas de conseils juridiques à ses clients et "ne remplacera pas les avocats".

Un porte-parole de PwC a déclaré que l'entreprise utilisera ses propres données internes et, en temps utile, pourrait utiliser des données anonymisées provenant de clients qui souhaitent que PwC utilise leurs informations pour certaines utilisations. Elle s'efforcera également de créer ses propres modèles d'IA avec la plateforme de Harvey pour créer des produits et des services personnalisés.

D'autres entreprises, cabinets d'avocats et sociétés de services professionnels ont également commencé à expérimenter la technologie de l'IA générative.

Le mois dernier, le cabinet d'avocats international Allen & Overy est devenu la première grande entreprise juridique à s'associer publiquement à Harvey. Ce grand cabinet fondé à Londres a déclaré que plus de 3 500 de ses avocats utiliseront le service pour automatiser la rédaction et la recherche de certains documents juridiques.

D'autres entreprises de technologie juridique s'empressent d'intégrer des capacités d'IA générative dans leurs produits. Robin AI, une société fondée à Londres qui se concentre sur les contrats, a déclaré le mois dernier qu'elle avait intégré dans sa plateforme la technologie d'Anthropic, un concurrent d'OpenAI.

Casetext, une société de recherche juridique, a déclaré mardi que son produit d'assistant juridique IA récemment lancé est également construit sur le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4.

