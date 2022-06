Les actions de croissance mènent Wall St à la hausse dans des échanges agités ; les yeux sur le rapport sur l'emploi

Six des 11 principaux secteurs du S&P ont progressé. La consommation discrétionnaire et les matériaux ont été les principaux gagnants, avec des hausses respectives de 1,9 % et 2,1 %.

Les fabricants de puces électroniques ont ajouté 2,0 %, Nvidia Corp ayant grimpé de 5,9 %.

Les actions américaines ont atteint leur plus bas niveau en début de journée après que Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré qu'elle soutenait au moins deux autres hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage et qu'elle voyait peu d'arguments en faveur d'une pause dans les hausses de taux en septembre si les pressions sur les prix ne se refroidissent pas.

"Il y a beaucoup de confusion. Avec autant d'incertitude, ce sera un peu plus clair d'ici juillet sur ce que la Fed doit faire ou fait", a déclaré Kenny Polcari, associé directeur chez Kace Capital Advisors.

"Je ne pense pas du tout qu'ils doivent faire une pause. Cela dit, ils céderont probablement si le marché est vraiment sous pression."

Les principaux indices de Wall Bourse ont connu une forte reprise vers la fin du mois de mai, les signes indiquant que l'inflation pourrait avoir atteint son pic et la résilience des consommateurs ayant ramené les acheteurs sur le marché.

Pourtant, ils ont clôturé en baisse lors des deux dernières sessions, la récente série de données n'ayant pas réussi à apaiser les craintes que la Fed ne relève pas les taux autant que prévu.

Le rapport national sur l'emploi ADP a montré que les emplois privés ont augmenté bien moins que prévu en mai, bien que les offres d'emploi restent extrêmement élevées.

Tous les yeux sont tournés vers les données gouvernementales sur les emplois non agricoles, vendredi. Les analystes s'attendent à ce que l'économie ait ajouté 325 000 emplois le mois dernier.

"Si vous voyez beaucoup plus d'emplois créés que ce que vous avez vu dans ADP, le marché peut considérer cela de manière moins constructive car cela signifie que la Fed va garder le pied sur l'accélérateur avec le resserrement", a déclaré Thomas Hayes, membre directeur chez Great Hill Capital Llc à New York.

À 12 h 19 HE, l'indice Dow Jones était en hausse de 104,23 points, soit 0,32 %, à 32 917,46.

Le S&P 500 était en hausse de 32,53 points, soit 0,79%, à 4 133,76, et le Nasdaq Composite était en hausse de 181,98 points, soit 1,52%, à 12 176,44, aidé par une hausse de 5,9% des actions du constructeur de voitures électriques Tesla Inc.

Microsoft a chuté de 1,3 % après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre, devenant ainsi la dernière société américaine à mettre en garde contre les effets de la hausse du billet vert.

Hewlett Packard Enterprise Co a glissé de 5,9 % après que la société informatique et de matériel a publié des prévisions décevantes pour l'ensemble de l'année en raison de vents contraires liés aux devises et de son retrait de la Russie.

Ford Motor Co a augmenté de 2,5 % après que le constructeur automobile a déclaré qu'il prévoyait d'investir 3,7 milliards de dollars dans des usines d'assemblage au Michigan, en Ohio et au Missouri.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 2,26 contre 1 sur le NYSE et de 2,62 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 23 nouveaux sommets et 89 nouveaux points bas.