Les actions progressent grâce aux données américaines, le dollar se détend à l'avenir

Les actions mondiales, qui ont battu tous les records, ont progressé jeudi après que les données sur les demandes d'allocations chômage ont suggéré que le marché du travail américain était en pleine expansion, malgré l'augmentation des nouvelles infections au COVID-19, tandis que le risque d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis a maintenu le dollar sur la défensive.

Les données économiques en provenance d'Asie et d'Europe ont été largement décevantes, mais le rapport du Département du travail a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a chuté la semaine dernière à un niveau historiquement bas.

La baisse des licenciements, qui ont atteint leur niveau le plus bas en plus de 24 ans, a contribué à apaiser les inquiétudes concernant l'état de l'économie américaine, même si le rapport sur l'emploi du mois d'août, très surveillé, montre vendredi un ralentissement de la croissance de la masse salariale non agricole.

L'indice mondial MSCI tous pays a atteint un nouveau sommet, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont également atteint de nouveaux sommets intrajournaliers. La valeur tirée par l'énergie, en hausse d'environ 0,44 %, a dépassé une baisse de 0,09 % de la croissance alors que Microsoft et Facebook ont chuté, le dernier rebondissement en date dans un leadership de marché en constante évolution.

"Nous n'avons pas vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez accrocher votre chapeau et dire que c'est là où nous allons, c'est le secteur dans lequel je dois être impliqué", a déclaré JJ Kinahan, stratège en chef du marché chez TD Ameritrade.

"Vous allez continuer à voir ce type d'échanges en va-et-vient", a-t-il ajouté.

L'indice boursier mondial MSCI, qui mesure la performance des actions dans 50 pays, a augmenté de 0,19 % après avoir réduit ses gains antérieurs, et était toujours en passe d'afficher son cinquième sommet de clôture consécutif.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,23 %, le S&P 500 de 0,16 % et le Nasdaq Composite de 0,07 %.

Au cours de la nuit, en Asie, l'incertitude liée aux taux de vaccination encore faibles dans de nombreuses économies et à la stratégie de tolérance zéro de la Chine concernant le COVID-19 a maintenu les blue-chips chinoises à plat, bien que les spéculations sur les mesures de relance budgétaire aient apporté un certain soutien.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,16 %. Le Nikkei japonais a progressé de 0,3 %, la Corée du Sud a reculé de 1 %, tandis que l'indice des valeurs technologiques de Hong Kong a connu une quatrième journée de hausse ininterrompue.

L'euro s'est négocié à un niveau proche de son plus haut niveau mensuel par rapport au billet vert, après que le président de la banque centrale allemande, Jens Weidmann, a mis en garde contre les risques d'inflation et a préconisé un ralentissement des achats d'obligations par la Banque centrale européenne.

Mercredi également, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que l'économie de la zone euro se redressait et ne nécessitait qu'un soutien "chirurgical" ciblé sur les secteurs encore en difficulté.

L'euro était en hausse de 0,27 % à 1,1869 $.

Les commentaires de la BCE contrastent avec ceux de la Banque du Japon, qui n'a montré aucun signe de réduction de ses achats massifs alors que l'économie reste embourbée dans une bataille de plusieurs décennies contre la déflation.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, a baissé de 0,262 % à 92,247. Le yen s'est échangé en baisse de 0,02% à 109,9700 dollars.

Les rendements du Trésor américain ont baissé, le marché restant en attente des données sur l'emploi publiées vendredi par le gouvernement, qui pourraient faire sortir les rendements d'une fourchette étroite.

Le rendement de référence à 10 ans a perdu 0,7 point de base pour atteindre 1,295 %.

Les prix de l'aluminium ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans en raison des inquiétudes croissantes concernant les restrictions imposées à la production chinoise de ce métal, qui provoquent des pénuries d'approvisionnement.

Le pétrole a gagné plus d'un dollar, soutenu par l'optimisme quant au rythme de la reprise économique après la pandémie, une forte baisse des stocks de brut américains et un dollar plus faible.

Le Brent a gagné 1,44 dollar à 73,03 dollars le baril. Le pétrole brut américain a augmenté de 1,40 $ pour s'établir à 69,99 $ le baril.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 811,50 $ l'once.

(Complément d'information par Sujata Rao à Londres ; édition par Catherine Evans, Nick Tattersall et Sonya Hepinstall)