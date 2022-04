Les autorités antitrust de l'UE s'en prennent à l'activité "cloud" de Microsoft

Au cours de la dernière décennie, la Commission européenne a infligé à Microsoft des amendes d'un montant total de 1,6 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles antitrust de l'UE et ne pas s'être conformée à son injonction de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles.

L'entreprise s'est retrouvée à nouveau dans le collimateur de l'autorité européenne de la concurrence après que le fournisseur allemand de logiciels NextCloud, le français OVHcloud et deux autres entreprises ont déposé des plaintes concernant les pratiques de Microsoft en matière de cloud computing.

"La Commission dispose d'informations selon lesquelles Microsoft pourrait utiliser sa position potentiellement dominante sur certains marchés de logiciels pour verrouiller la concurrence concernant certains services d'informatique en nuage", indique le questionnaire.

Les régulateurs ont demandé si les conditions des accords de licence conclus par Microsoft avec les fournisseurs de services en nuage permettent aux rivaux d'exercer une concurrence efficace.

Ils ont également voulu savoir si les entreprises avaient besoin des systèmes d'exploitation et des applications de productivité de Microsoft pour compléter leur propre offre d'infrastructure en nuage afin de pouvoir rivaliser efficacement.

Les entreprises ont également été interrogées sur les différences de droits de licence et de conditions commerciales entre les accords de licence avec les fournisseurs de services en nuage et un autre programme dans lequel elles conditionnent et revendent indirectement les services en nuage de Microsoft avec les leurs.

Un autre point d'attention était les limitations techniques potentielles des services de stockage en nuage disponibles sur l'infrastructure en nuage des entreprises.

"Nous évaluons en permanence la manière dont nous pouvons soutenir au mieux nos partenaires et mettre les logiciels Microsoft à la disposition des clients dans tous les environnements, y compris ceux d'autres fournisseurs de services en nuage", a déclaré Microsoft dans une déclaration envoyée par courriel.

La responsable antitrust de l'UE, Margrethe Vestager, a déclaré en début de semaine qu'elle n'avait pas encore de préoccupations concernant l'informatique en nuage et a cité la concurrence de l'initiative européenne Gaia-X.

(1 $ = 0,9060 euros)