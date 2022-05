Les contrats à terme augmentent avant les données clés sur l'inflation

Le rapport du département du travail, attendu à 8h30 ET, devrait montrer que les prix à la consommation ont augmenté à un rythme plus lent en avril, se refroidissant à 0,2% en avril contre 1,2% en mars.

Après le relèvement de 50 points de base des taux par une Réserve fédérale de plus en plus belliqueuse, les marchés ont fait de fortes fluctuations avant les données de cette semaine, qui seront analysées de près pour détecter les signes d'un pic de l'inflation.

Les commentaires récents des responsables de la Fed ont soutenu une série de hausses de taux d'un demi-point de pourcentage, bien que les traders voient une probabilité de 73 % que la banque centrale augmente de 75 points de base lors de la réunion de juin.

"Une lecture molle de l'inflation sera un soulagement que les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation aient commencé à porter leurs fruits, et que la Fed n'ait pas besoin d'être beaucoup plus agressive pour ramener l'inflation vers son objectif politique de 2 %", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Si, toutefois, l'inflation n'a pas baissé comme prévu - et pire, si nous voyons un chiffre plus élevé que l'impression du mois dernier, nous verrions une autre grande vague de selloff sur tous les actifs."

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé en hausse mardi, mais reste proche d'un plus bas de 18 mois atteint en début de semaine, après que les valeurs de croissance des mégacapitales ont fortement chuté en raison des craintes que la hausse des taux n'entame les flux de trésorerie futurs.

À 06h59 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 267 points, soit 0,83%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 44 points, soit 1,1%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 178,5 points, soit 1,45%.

Proposant un soutien aux actions, les rendements du Trésor américain ont prolongé leur baisse par rapport aux récents sommets, le rendement des obligations à 10 ans passant sous la barre des 3 %. [US/]

Les actions à forte croissance telles que Tesla Inc, Amazon.com, Microsoft Corp, Meta Platforms, Apple Inc et le propriétaire de Google-Alphabet Inc ont gagné entre 1,6 et 2 % dans les échanges de pré-marché.

Coinbase Global Inc a chuté de 13,9 % après que les revenus du premier trimestre aient manqué les estimations dans un contexte de turbulence sur les marchés mondiaux qui a freiné l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque.