Les prévisions de croissance de Microsoft en matière d'informatique dématérialisée sont de bon augure pour ses concurrents.

Les actions du géant des logiciels et des services ont chuté jusqu'à 6 % mardi, après avoir fait état d'une croissance peu brillante de son activité "cloud". Mais elles ont rebondi sur https://www.reuters.com/article/instant-article/idUSL4N2U548J après que Microsoft a fixé un objectif de croissance supérieur à celui de Wall Bourse pour le trimestre en cours, effaçant les pertes antérieures après les heures de négociation pour s'échanger 3 % au-dessus du cours de clôture.

Les dirigeants prévoient un chiffre d'affaires de 18,75 à 19 milliards de dollars pour l'unité Intelligent Cloud de Microsoft au troisième trimestre, contre un consensus de 18,15 milliards de dollars à Wall Bourse, selon les données de Refinitiv.

"Nous pensons que cela peut commencer à changer la marée de sentiments dans la technologie", a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. Les prévisions de Microsoft étaient "solides et robustes et nous espérons qu'elles apaiseront les inquiétudes de la Bourse sur la capacité de gain des entreprises technologiques", a-t-il ajouté.

Les chiffres pour le trimestre clos en décembre ont joué sur les craintes des investisseurs dans le secteur de la technologie, qui redoutaient un ralentissement de la croissance de l'activité "nuage", l'une des plus fortes dans les segments de l'industrie technologique.

La confiance en l'avenir de Microsoft, qui s'ajoute à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre, a permis de contrer la réaction contre les actions technologiques qui a entraîné des fluctuations du cours des actions.

Brent Thill, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'accélération du cloud et les réservations commerciales soulignées par Amy Hood, directrice financière de Microsoft, ont contribué à "sauver le Nasdaq".

L'accélération de la croissance à taux de change constant pour Azure - l'offre phare de Microsoft en matière de cloud computing - associée à une forte demande se reflétera probablement dans les prochains rapports financiers des rivaux de Microsoft, Amazon.com Inc et Google d'Alphabet Inc, a ajouté M. Thill.

"Je pense vraiment que les investisseurs devraient se sentir en confiance et vous l'avez vu dans le rebond de l'action après le commentaire de la direction et ensuite les orientations", a déclaré l'analyste Mark Moerdler de Bernstein.

La croissance prévue d'Azure valide la force de l'entreprise et la durabilité de la croissance de tous les nuages, a déclaré Moerdler.