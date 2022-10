Les prévisions de revenus de Microsoft menacées par l'effondrement du marché des PC et la force du dollar

Un pic d'inflation cette année a attisé les craintes d'un ralentissement économique mondial et a forcé les consommateurs et les entreprises à réduire leurs dépenses en ordinateurs et en portables, sapant les ventes de certains des produits clés de Microsoft, notamment Windows et la suite Office.

Pour ajouter à la pression, le dollar a grimpé de plus de 17%, ce qui pèse sur les bénéfices des entreprises ayant de grandes activités mondiales. Microsoft réalise plus de 50 % de ses revenus en dehors des États-Unis.

"Tous les regards seront tournés vers la capacité de Microsoft à maintenir ses prévisions de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires pour l'année fiscale 23, ce qui, selon nous, est à risque", ont déclaré les analystes de Guggenheim la semaine dernière.

UBS a déclaré que l'action semble avoir largement pris en compte un retour en arrière potentiel sur les prévisions.

Au moins 15 maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur le géant du logiciel en octobre, et les actions de la société ont baissé de plus d'un quart en 2022.

CONTEXTE

Les livraisons de PC ont diminué de 19,5 % au troisième trimestre de cette année, selon les données du cabinet d'études Gartner.

Les licences Windows représentent environ 12 à 13 % des revenus de Microsoft et le ralentissement du marché des PC devrait entamer ses ventes de 100 points de base, a déclaré Dan Romanoff, analyste principal de Morningstar.

Le coup devrait être légèrement compensé par Azure, l'unité de services en nuage de Microsoft, qui devrait connaître une croissance de 20 % au premier trimestre, selon les données de Refinitiv.

"Notre enquête auprès des CIO suggère que l'utilisation d'Azure par les entreprises est susceptible de gagner des parts par rapport à Amazon AWS", a déclaré J.P. Morgan dans une note récente.

Mais des signes de ralentissement de l'adoption du cloud ont commencé à apparaître. Une analyse de Piper Sandler a montré que les revenus totaux des 100 plus grandes entreprises de logiciels devraient augmenter de 22 % en 2022 et de 20 % en 2023, contre 33 % en 2021.

Les entreprises de logiciels sont les plus gros clients des plates-formes de cloud computing et la croissance de leurs activités est considérée comme un indicateur du secteur des services de cloud computing.

FONDAMENTAUX

** Le chiffre d'affaires de Microsoft au premier trimestre devrait augmenter de 9,5 % pour atteindre 49,61 milliards de dollars, soit la première croissance inférieure à 10 % depuis le troisième trimestre de l'exercice 2017 - Refinitiv.

** Le bénéfice par action est estimé à 2,30 $.

sentiment de wall street

* 48 des 52 analystes couvrant le titre le notent "acheter" ou plus et quatre le notent "conserver".

* L'objectif de prix médian est de 315 $, contre 336 $ au début de 2022.

* Microsoft se négocie à 246,64 dollars lundi.