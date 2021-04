MICROSOFT : Goldman Sachs sur l'acquisition de Nuance

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 315 dollars sur Microsoft après le rachat de Nuance. " L'acquisition de Nuance Communication porte à 500 milliards de dollars le marché adressable de Microsoft dans le secteur des soins de santé, ce qui double à peu près le marché potentiel de l'entreprise dans ce domaine " explique le broker.



Il ajoute que Nuance apporte une technologie d'intelligence artificielle conversationnelle avec des applications dans le domaine de l'engagement client et de la sécurité biométrique, qui peut être exploitée au sein du portefeuille de cloud de Microsoft, notamment Dynamics 365 et Microsoft Teams.



La banque américaine s'attend à ce que Microsoft continue d'être actif sur le front des fusions et acquisitions, car l'entreprise cherche étendre son portefeuille d'offre cloud.