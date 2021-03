MICROSOFT : chercherait à acquérir Discord pour plus de 10 milliards de dollars

Microsoft est en pourparlers pour acquérir Discord, une messagerie instantanée axée sur les jeux vidéo, pour plus de 10 milliards de dollars, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Discord a discuté avec des acheteurs potentiels et le géant des logiciels Microsoft est dans la course, mais aucun accord n'est imminent, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les discussions sont privées. Discord est plus susceptible d'entrer en bourse que de se vendre, selon le média.



Discord affiche plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels.



Selon des personnes au fait des réflexions de l'entreprise, Microsoft recherche des actifs qui lui permettraient d'accéder à des communautés d'utilisateurs florissantes.