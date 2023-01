Microsoft : La valeur du jour à Wall Street - Microsoft broie du noir en raison de la dégradation des perspectives d'Azure

Des résultats Microsoft – très attendus du fait des récentes annonces de licenciements dans la tech – les investisseurs ont surtout retenu les perspectives décevantes d’Azure (cloud commercial). Conséquemment, l’action du spécialiste des logiciels et du cloud perd 3,10% à 234,53 dollars, affichant ainsi la seconde plus forte baisse de l’indice Dow Jones. Autre géant du cloud, Amazon, propriétaire d’AWS, recule de près de 3% car il sera lui aussi touché par des dépenses informatiques plus faibles de la part des entreprises.



Très surveillé par les analystes car il est le moteur du groupe depuis ces dernières années, Azure a vu ses ventes augmenter de 31% en données brutes au deuxième trimestre, clos fin décembre. Elles confirment leur ralentissement après avoir augmenté de 35% lors du trimestre précédent.



Ce moindre dynamisme des revenus se constate aussi à taux de change constants, mesure préférée des analystes. Ils ont augmenté de 38% à taux de change constants, contre une progression 42% sur le trimestre précédent et un consensus Bloomberg de 37%.



Si le ralentissement est moins prononcé que craint par les investisseurs, cette moyenne sur le trimestre cache une dégradation inquiétante de l'activité en fin 2022. Lors de la conférence de presse avec les analystes, la directrice financière, Amy Hood, a précisé qu'Azure avait terminé le trimestre sur une croissance d'environ 35% à taux de change constants. Elle a ajouté que cette base, elle anticipait un nouveau ralentissement de la croissance d'environ 4 à 5 points pour le trimestre en cours. Elle ressortirait ainsi à 30%/31%, soit 2 ou 3 points de moins que le consensus. UBS calcule qu'Azure pourrait finir le trimestre en cours sur une croissance inférieure à 30%.



L'analyste de la banque suisse et JPMorgan soulignent que le ralentissement enregistré par Azure représente pas moins de 7 à 8 points en l'espace d'un trimestre.



Ainsi que le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, l'avait déclaré mercredi dernier lors de l'annonce des suppressions de postes, ses clients optimisent " leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins ". " Nous constatons également que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques font preuve de prudence, car certaines parties du monde sont en récession et d'autres en anticipent une ".



Les profits trimestriels du groupe ont, eux, dépassé les attentes. Le géant de l'informatique a vu son bénéfice net reculer de 12% à 16,43 milliards de dollars, soit 2,20 dollars par action. La suppression de 10 000 emplois, soit moins de 5% de ses effectifs, annoncée il y a une semaine se traduit, comme prévu, par une charge de 1,2 milliard de dollars, soit un impact négatif de 12 cents sur le bénéfice dilué par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,32 dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg de 2,30 dollars.



Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 52,7 milliards de dollars, en hausse de 2% (+7% à taux de change constants) sur un an, alors que les analystes attendaient 52,9 milliards de dollars. Sa croissance est au plus bas depuis plus de 6 ans.