Microsoft : acquisition de la start-up Suplari

Microsoft a annoncé hier soir l'acquisition de Suplari, une start-up basée à Seattle qui permet aux entreprises d'obtenir des informations concernant leurs dépenses fournisseurs et de mieux gérer ce poste.



Les outils analytiques de Suplari compilent différentes données en provenance de plusieurs sources, telles que les contrats, les bons de commande et les factures, afin de les transformer en informations 'précieuses'.



Dans un communiqué, Microsoft indique qu'il a l'intention d'intégrer le savoir-faire de Suplari au sein de sa plateforme-métiers Dynamics 365.



D'après le géant des logiciels, le recours à l'intelligence artificielle de Suplari permettre d'automatiser l'analyse des données et d'aider les clients à améliorer la prise de décision financière.



