Microsoft appelle à une "coalition" pour améliorer les mines de cobalt informelles du Congo

Le Congo représente les trois quarts de l'offre mondiale de cobalt extrait. Les mines industrielles produisent la plupart du cobalt du Congo, mais les mineurs "artisanaux", qui creusent à la main et meurent souvent lorsque les tunnels s'effondrent, représentent jusqu'à 30 % de la production, bien que ce chiffre fluctue en fonction du prix.

Lors de la première visite connue d'un dirigeant de Microsoft sur un site de cobalt artisanal au Congo, Michele Burlington, directeur de la technologie et de la responsabilité d'entreprise, a rencontré des mineurs à Mutoshi, où le négociant en matières premières Trafigura a contribué à la mise en œuvre d'un programme de formalisation qui a pris fin en 2020.

Les entreprises qui utilisent le cobalt dans des produits allant des voitures électriques aux smartphones devraient s'efforcer d'améliorer les conditions dans les mines artisanales au lieu de chercher à éliminer le cobalt artisanal de leurs chaînes d'approvisionnement, a affirmé mercredi un rapport indépendant sur cette visite.

"Les fabricants de véhicules électriques et les sociétés d'électronique opèrent avec un œil ouvert et un œil fermé", a déclaré Dorothee Baumann Pauly, directrice du Geneva Center for Business and Human Rights, qui a rédigé le rapport.

"Dans la pratique, il leur est pratiquement impossible d'exclure complètement le cobalt artisanal, surtout lorsqu'il est envoyé dans des fonderies et des raffineries en RDC et en Chine."

Microsoft a refusé de répondre aux questions de Reuters sur la visite ou sur sa stratégie concernant le cobalt artisanal. Dans le rapport, Microsoft a déclaré qu'elle était "engagée dans un approvisionnement responsable et éthique".

"Nous continuons à travailler sur ce problème. C'est un problème qui nécessitera une coalition pour le résoudre", a déclaré le fabricant d'ordinateurs et la société de logiciels, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,9 billion de dollars.

Les consommateurs étant de plus en plus préoccupés par le fait que les produits qu'ils achètent sont entachés de mauvaises conditions de travail ou du travail des enfants, les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles mondiaux utilisent moins de cobalt extrait des mines dans leurs batteries en augmentant le recyclage et en adoptant des chimies à plus faible teneur en cobalt.

Apple, par exemple, vise à réduire massivement son utilisation de tous les matériaux provenant directement des mines, et a déclaré que 13 % du cobalt utilisé dans ses produits en 2021 provenait du recyclage.

Les problèmes liés à l'exploitation minière artisanale constituent une menace existentielle pour l'industrie du cobalt, selon Marina Demidova, responsable des communications du Cobalt Institute. "Si nous nous trompons, le cobalt ne sera probablement plus présent dans les batteries d'ici 20 ans."

Jusqu'à présent, les tentatives d'officialisation de l'industrie sont tombées à plat.

Le programme de formalisation de Trafigura et de la société minière congolaise Chemaf à Mutoshi, lancé en 2018, s'est terminé brusquement en mars 2020 avec la pandémie de coronavirus. Désormais, les creuseurs travaillent dans des tunnels profonds sans équipement de protection individuelle, et les femmes mineurs ont déclaré qu'elles gagnaient moins d'argent qu'avant, selon le rapport.

L'Entreprise Générale du Cobalt, une unité de la société minière d'État Gecamines, s'est vue accorder le monopole du cobalt artisanal par décret gouvernemental. L'EGC a signé un contrat d'approvisionnement avec Trafigura en novembre 2020 et a publié une norme d'approvisionnement, mais n'a pas encore commencé à acheter du cobalt en raison de querelles politiques.

"Un plus grand engagement des parties prenantes, y compris des acheteurs mondiaux, aidera à sortir de cette impasse", a déclaré Baumann-Pauly.