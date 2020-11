Microsoft : arrivée d'un nouveau vice-président exécutif

11/11/2020 | 18:07

Microsoft a annoncé ce mercredi le recrutement de Christopher Young au poste de vice-président exécutif du développement commercial.



Voix respectée dans le domaine de la technologie et de la cybersécurité, Christopher Young a récemment occupé le poste de directeur général de McAfee, l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde. Il avait auparavant occupé des postes de direction chez Cisco, VMware, RSA et AOL.



Chez Microsoft, Christopher Young sera chargé de développer les stratégies de développement commercial mondiales qui stimulent la croissance dans toute l'entreprise.



Titulaire d'un A.B. de l'Université de Princeton et d'un MBA de la Harvard Business School, Christopher Young siège aux conseils d'administration d'American Express et de Snap Inc.



