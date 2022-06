Microsoft avertit de l'impact du forex et réduit ses prévisions

Une Réserve fédérale faucon et des tensions géopolitiques accrues ont entraîné une hausse de 14 % du dollar par rapport à un panier de devises au cours de l'année dernière, obligeant des entreprises telles que Coca-Cola Co et Procter & Gamble à tempérer leurs attentes pour le reste de l'année.

Un billet vert plus fort ronge généralement les bénéfices des entreprises qui ont des opérations internationales tentaculaires et convertissent les devises étrangères en dollars.

"Les sociétés de logiciels, dont Microsoft, ont des opérations importantes en dehors des États-Unis et je pense que Microsoft est prudente ici pour devancer les attentes (du marché) et être transparente quant aux impacts des devises", a déclaré Steve Koenig, directeur général de SMBC Nikko Securities.

Microsoft, qui tire environ la moitié de ses revenus de l'extérieur des États-Unis, a abaissé ses prévisions de revenus pour les trois segments, qui comprennent les produits Windows, les services en nuage et l'informatique personnelle.

L'activité de couverture des entreprises a augmenté https://reut.rs/3NTlRWq car de plus en plus d'entreprises tentent de protéger leurs bénéfices contre l'impact des fluctuations monétaires dans un contexte d'inflation galopante.

Il est courant pour les entreprises de se protéger contre les mouvements inattendus des devises, mais l'urgence vient après des années de volatilité modérée des devises, pendant lesquelles les fluctuations des devises avaient un impact limité sur les bénéfices.

Le géant de la technologie s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre se situe entre 51,94 et 52,74 milliards de dollars, soit une baisse par rapport à la fourchette précédente de 52,40 à 53,20 milliards de dollars.

Il a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, qui devraient se situer entre 2,24 et 2,32 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,28 à 2,35 dollars par action.

Les analystes prévoient un bénéfice de 2,33 $ par action sur un chiffre d'affaires de 52,87 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

En avril, la société a prévu une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, grâce à la demande pour ses logiciels de bureau et ses services en nuage, à mesure que les économies se rouvrent et que les entreprises adoptent un modèle hybride permettant au personnel de travailler alternativement au bureau et à domicile.

Un dirigeant de Microsoft doit prendre la parole à la conférence Jefferies Software plus tard dans la journée.

Les actions de la société basée à Redmond, Washington, étaient en baisse de 2,3 % à 266,1 $.