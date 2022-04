Microsoft bat les attentes au T1, aidé par sa division "cloud"

26 avril (Reuters) - Microsoft a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, profitant d'une demande soutenue pour ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") alors qu'un nombre croissant d'entreprises se sont tournées vers des modes de travail hybrides du fait de la pandémie de coronavirus.

Le titre du groupe a progressé de près de 1% dans les échanges d'après-clôture à Wall Street.

Avec la crise sanitaire, particuliers et entreprises se sont tournés vers un éventail de produits Microsoft, dont les messageries Outlook et Teams, dans le cadre d'une bascule vers le télétravail, faisant du groupe l'un des bénéficiaires des mesures de confinement.

La réouverture de l'économie s'est accompagnée d'un recours accru à un modèle de travail hybride, ce qui continue d'alimenter la demande pour les services d'informatique dématérialisé ("cloud").

Sur la période janvier-mars, la croissance de la division "Intelligent Cloud", qui comprend la plateforme Azure, a progressé de 46%, soit légèrement mieux qu'attendu (45,6%).

Microsoft a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel global de 49,36 milliards de dollars, contre 41,7 milliards de dollars un an plus tôt, battant le consensus qui ressortait à 49,05 milliards de dollars selon des données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 16,73 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action, contre 2,03 dollars par action un an plus tôt. Il s'agit d'un montant supérieur aux attentes des analystes (2,19 dollars par action). (Reportage Tiyashi Datta à Bangalore et Jane Lee à Oakland; version française Jean Terzian)