Microsoft : bénéfices meilleurs que prévu, mais ralentissement d'Azure

Microsoft a dévoilé des profits meilleurs que prévu et rassuré les investisseurs après un nouveau ralentissement de ses activités cloud. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 21% à 18,765 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action. Le consensus Bloomberg s'élevait à 2,32 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 51,73 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an, alors que les analystes attendaient 50,9 milliards de dollars.



La firme de Redmond, dans l'Etat de Washington, a profité de la bonne performance de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Elle a en effet vu ses ventes bondir de 26% à 18,3 milliards de dollars.



Très surveillé par les analystes, Azure a vu ses ventes augmenter de 46% en données brutes contre 50% le trimestre précédent. L'ampleur du ralentissement n'a pas été appréciée par les investisseurs hier soir, mais la direction les a rassurés lors de la conférence avec les analystes. Microsoft a indiqué prévoir une accélération de la croissance d'Azure ce trimestre à taux de change constants par rapport au précédent.



La division Productivity and Business Processes, qui comprend aussi Office 365 Commercial, Dynamics (solutions métiers) et Skype, a affiché des revenus en augmentation de 19% à 15,936 milliards de dollars. Hors impact des changes, ils ont progressé de 20%.



Pour le prochain trimestre, Microsoft prévoit un chiffre d'affaires compris entre 48,50 et 49,30 milliards de dollars, ou 48,9 milliards de dollars au point moyen, soit environ 600 millions de dollars de mieux que les attentes.