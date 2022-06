Microsoft déclare qu'il n'appliquera pas les clauses de non-concurrence dans les contrats des employés aux États-Unis

La société de logiciels basée à Redmond, Washington, a déclaré que les modifications apportées à l'application des clauses de non-concurrence ne s'appliqueraient pas aux plus hauts dirigeants de l'entreprise.

Microsoft a ajouté que l'audit des droits civils de ses politiques et pratiques en matière de main-d'œuvre serait mené par un tiers et qu'un rapport serait publié.

L'entreprise de logiciels a également pour objectif de faire figurer des fourchettes de salaires dans toutes les offres d'emploi internes et externes de l'entreprise aux États-Unis d'ici au moins janvier 2023. Elle n'inclura plus non plus de clauses de confidentialité dans ses accords de règlement et de séparation aux États-Unis, qui interdisent aux travailleurs de divulguer des comportements qu'ils perçoivent comme illégaux.

La semaine dernière, l'entreprise avait déclaré qu'elle ne résisterait pas aux efforts de syndicalisation de ses employés, signe d'une réceptivité croissante dans le secteur de la technologie qui a longtemps été indifférent au travail organisé.