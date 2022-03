Microsoft : des mesures prises contre RT et Sputnik

Microsoft a annoncé mardi la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures destinées à bloquer l'accès aux médias contrôlés par l'Etat russe, alors que le conflit ukrainien bat toujours son plein.



Conformément aux sanctions imposées par l'Union européenne, son fil d'actualités Microsoft Start (y compris le site MSN.com) ne proposera plus de contenus issus de la chaîne de télévision russe RT, ni de l'agence de presse Sputnik.



L'application d'informations RT va par ailleurs être retirée de sa boutique en ligne et les résultats des recherche effectuées sur Bing ne feront plus apparaître les contenus produits par RT ou Sputnik, à moins que la recherche de l'internaute porte spécifiquement sur les deux titres.



Microsoft a également prévu de ne plus permettre à ses annonceurs de proposer des publicités sur RT ou Sputnik sur son réseau publicitaire, qui ne diffusera plus d'annonces des deux médias.



