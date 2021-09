Microsoft : dividende relevé, nouveaux rachats d'actions

Microsoft a annoncé mardi soir une hausse de 11% de son dividende trimestriel, ainsi qu'un nouveau programme de rachat d'actions, dont le montant total pourrait atteindre 60 milliards de dollars.



Le géant américain des logiciels indique que son dividende augmentera de six cents, à 0,62 dollar l'action, une somme qui sera versée le 9 décembre prochain aux actionnaires enregistrés avant le 18 novembre.



Le groupe de Redmond (Washington) précise dans son communiqué que son nouveau programme de rachats de titres, sans date d'expiration, pourra être interrompu à tout moment.



L'action Microsoft était indiquée en hausse de 1,4% mercredi à la Bourse de New York en cotations électroniques.



