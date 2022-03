Microsoft : finalise l'acquisition de Nuance Communication

Microsoft annonce avoir finalisé l'acquisition de Nuance Communication, spécialiste de l'IA conversationnelle et de l'intelligence ambiante dans des secteurs tels que la santé, les services financiers, la vente au détail et les télécommunications.



' Les clients bénéficieront d'expériences améliorées pour les consommateurs, les patients, les cliniciens et les employés, et, en fin de compte, d'une productivité et d'une performance financière améliorées', assure Microsoft.



Mark Benjamin restera directeur général de Nuance et rendra compte au vice-président exécutif du groupe Microsoft Cloud + AI, Scott Guthrie.



