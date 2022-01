Microsoft : hausse de 22% du BPA au 2e trimestre

Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son deuxième trimestre 2021-22, un bénéfice net en hausse de 21% à 18,8 milliards de dollars, soit un BPA de 2,48 dollars (+22%), ainsi qu'un profit opérationnel en croissance de 24% à 22,2 milliards.



Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 20% à 51,7 milliards de dollars, dont une progression de 32% des revenus de Microsoft Cloud, 'avec une forte croissance des commandes tirée par les engagements Azure de long terme'.



Microsoft ajoute avoir redistribué à ses actionnaires 10,9 milliards de dollars au cours du trimestre écoulé, sous formes de rachats d'actions et de dividendes, un montant en augmentation de 9% par rapport à la même période un an auparavant.



