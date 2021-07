Microsoft : hausse de moitié du résultat net au 4e trimestre

Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son dernier trimestre 2020-21, un bénéfice net en hausse de 47% à 16,5 milliards de dollars, soit un BPA de 2,17 dollars, ainsi qu'un profit opérationnel en croissance de 42% à 19,1 milliards.



Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 21% à 46,2 milliards de dollars (+17% hors effets de changes), avec notamment une progression de 36% pour le cloud commercial à 19,1 milliards.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Microsoft a réalisé un BPA non GAAP en progression de 38% à 7,97 dollars, pour des revenus en augmentation de 18% à 168,1 milliards de dollars (+15% hors effets de changes).



