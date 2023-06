Microsoft : le rachat d'Activision Blizzard bloqué temporairement

Le projet de rachat de la société de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft a été bloqué temporairement par un juge fédéral, ce qui donne plus de temps à l'examen réglementaire de l'opération. Cette décision fait suite à la demande de la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher temporairement Microsoft de finaliser le rachat.



" En contrôlant le contenu d'Activision, Microsoft aurait la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision de manière à réduire considérablement la concurrence - y compris la concurrence sur la qualité, le prix et l'innovation des produits ", fait valoir l'autorité de régulation.