La demande d'IA nourrit Azure et justifie un effort d'infrastructure hors norme. La vraie question n'est plus seulement celle de la croissance, mais du rendement que cette capacité de calcul finira par produire, surtout si l'avantage OpenAI devient un peu moins exclusif.

Microsoft a toujours fait partie du décor. La session Windows du matin, un fichier Excel qui circule, des slides PowerPoint retouchées jusqu’à la dernière minute, Teams laissé ouvert quelque part au fond de l’écran. À force de familiarité, on oublie presque le tour de force : le groupe a transformé ces gestes ordinaires en une machine à revenus récurrents, à marges élevées et, désormais, à capacité de calcul.

De Bill Gates (1975-2000), qui a incarné l’essor du PC, à Steve Ballmer (2000-2014), qui a consolidé la puissance du logiciel d’entreprise, puis Satya Nadella (depuis 2014), artisan du virage vers le cloud et désormais l’IA, Microsoft a changé plusieurs fois de moteur sans véritablement quitter les sommets de la tech mondiale.

Aujourd’hui, Microsoft, c’est environ 318 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, 125 milliards de dollars de résultat net, une marge EBIT de 46,8%, une marge EBITDA approchée de 59,9% et un free cash-flow de 72,9 milliards (12M glissants à fin mars). Une entreprise dont les fondamentaux restent suffisamment spectaculaires pour ne pas avoir besoin d’être survendus.

Mais le marché, lui, ne regarde pas seulement la machine telle qu’elle existe. Il regarde celle qu’elle est en train de devenir.

Pour l’instant, les revenus restent très largement portés par les logiciels, les abonnements et les services aux entreprises. Sur l’exercice 2025, le segment Productivité et processus métiers, qui regroupe notamment Microsoft 365, LinkedIn et Dynamics, représentait 43% du chiffre d’affaires. Intelligent Cloud, où se trouve Azure, pesait près de 38%. L’informatique personnelle, qui rassemble notamment Windows, Xbox, les appareils et la publicité de recherche, comptait pour les 19% restants.

Cette répartition des revenus ne correspond pas à une ventilation du capex. Microsoft ne publie pas ses investissements par segment, et il serait donc un peu aventureux de faire semblant de savoir précisément combien de dollars chaque activité absorbe. Mais la logique économique est assez lisible. Microsoft 365 ou LinkedIn restent des activités relativement légères en capital. Azure, les data centers et les GPU constituent le centre de gravité du nouvel effort d’infrastructure. C’est aussi par Azure que l’IA rencontre le modèle économique de Microsoft : la puissance de calcul doit être vendue, intégrée aux logiciels, facturée dans la durée et convertie en marge. Le groupe reste une entreprise de logiciels, mais une part croissante de sa croissance dépend désormais d’actifs très concrets.

On peut bien appeler cela le cloud. Il faut quand même beaucoup de béton, de câbles, de transformateurs, d’électricité et de silicium derrière les nuages.

Le cloud a une adresse : 550 White Crane Road, West Des Moines, Iowa.

Le détour par les machines

On ne peut plus placer deux mots sur les marchés financiers sans finir par dériver vers une question de physique, de puissance de calcul ou d’énergie. Vous partez d’un multiple de valorisation, vous voilà à lire sur les GPU. Vous ouvrez une note sur le PIB américain, et l’IA vous attend encore au détour du tableau. C’est devenu la musique de fond des marchés. Bref, everything makes me think of you.

Je pensais avoir tourné le dos à ces sujets il y a longtemps. Les maths, la physique-chimie, les histoires d’énergie et de puissance, ce n’était pas exactement ce que j’imaginais retrouver en choisissant la finance. Et pourtant, l’un des grands récits boursiers du moment oblige à replonger dans les semi-conducteurs, les capacités de calcul et l’infrastructure énergétique.

Pour comprendre Microsoft, il faut revenir aux machines. Pour comprendre une partie de la croissance américaine, idem. Une estimation de la Réserve fédérale de Saint-Louis attribue 0,97 point de la croissance réelle américaine des trois premiers trimestres de 2025 à un ensemble d’investissements liés à cette vague technologique, qui comprend les équipements informatiques, les logiciels, la R&D et les centres de données. Cela représentait environ 39% de la croissance du PIB sur la période.

Ce chiffre raconte surtout que l’investissement dans l’infrastructure technologique est devenu un morceau visible du cycle économique. Il ne mesure pas un hypothétique "PIB de l’IA" et ne dit pas encore grand-chose des gains de productivité promis. Le chiffre montre simplement que les machines, les logiciels, la R&D et les centres de données pèsent désormais assez lourd pour apparaître dans la croissance américaine.

Revenons à nos moutons.

La fièvre FOMO a changé de camp

Au troisième trimestre de son exercice 2026, Azure et les autres services cloud ont progressé de 40% sur un an. Microsoft a également indiqué que ses activités liées à l’IA dépassaient un rythme annualisé de 37 milliards de dollars, en hausse de 123%. Cet indicateur n’est pas un segment comptable autonome et Microsoft n’en détaille pas toutes les composantes, mais il confirme que l’IA a largement dépassé le stade des démonstrations commerciales. Pour Microsoft, le sujet passe donc très vite d’une promesse technologique à une équation économique : combien de cette demande peut être captée par Azure, à quel prix, et avec quelle marge après les GPU, l’électricité et les data centers ?

Le problème, ou plutôt le luxe du problème, est que cette demande doit être servie avant même d’être totalement visible dans les comptes. Dans le cloud, ne pas disposer de capacité au bon moment peut signifier laisser filer un client, un usage ou un contrat vers un autre fournisseur.

Au cours du trimestre, Microsoft a consacré 31,9 milliards de dollars à ses investissements. Près des deux tiers portaient sur des actifs à durée de vie courte, principalement des GPU et des CPU. Sur neuf mois, les décaissements pour les immobilisations ont atteint 80,1 milliards de dollars, contre 47,5 milliards un an plus tôt. Pour l’année civile 2026, le management a évoqué environ 190 milliards de dollars de dépenses d’investissement, dont 25 milliards liés au seul renchérissement des composants.

La fièvre FOMO était traditionnellement une petite maladie d’investisseurs. Elle semble désormais contaminer les entreprises. Le risque n’est plus seulement de trop investir. Il est aussi de ne pas avoir assez de capacité au moment où un client veut la consommer, puis de regarder cette croissance partir chez un concurrent mieux équipé.

Microsoft peut se permettre cette course plus facilement que presque tout le monde. Au troisième trimestre, le groupe a généré 46,7 milliards de dollars de cash-flow opérationnel. Mais il a aussi décaissé 30,9 milliards pour ses immobilisations. Le free cash-flow est donc revenu à 15,8 milliards de dollars, contre environ 20,3 milliards un an plus tôt.

Rien de dramatique à ce stade. Les infrastructures sont financées aujourd’hui, tandis que les revenus se déploient sur plusieurs années. Mais les GPU ne sont pas des immeubles… Ils vieillissent vite, deviennent moins compétitifs et peuvent devoir être renouvelés bien avant que les bâtiments qui les hébergent soient amortis. C’est ici que le taux d’utilisation et le niveau de prix facturé aux clients deviennent déterminants. Azure n’est pas seulement un débouché pour l’IA : c’est le lieu où l’on verra si l’investissement se transforme en revenus récurrents, en marge cloud et, finalement, en free cash-flow.

Le marché paie encore une star du logiciel

Avec une capitalisation boursière proche de 2 900 milliards de dollars, Microsoft se traite autour de 23 fois ses bénéfices sur douze mois glissants. Le chiffre paraît presque raisonnable pour une entreprise qui affiche encore une telle croissance et une telle rentabilité.

Mais le ratio qui raconte le mieux l’histoire actuelle est moins flatteur. Rapporté au free cash-flow des douze derniers mois, le titre se paie près de 40 fois, soit un rendement de free cash-flow d’environ 2,5%. Le marché ne valorise donc pas uniquement le cash déjà généré. Il paie surtout l’idée que les investissements massifs d’aujourd’hui pourront produire davantage de revenus, de marges et de flux de trésorerie demain.

On va donc faire un petit parallèle avec les entreprises industrielles, en essayant de ne pas le pousser au ridicule. Une grande partie de l’activité de Microsoft reste fondée sur des logiciels, des abonnements, des effets d’écosystème et une base installée qui n’a rien à voir avec une usine de machines-outils.

En revanche, l’économie marginale de sa croissance change un peu. Une part croissante du chiffre d’affaires supplémentaire nécessite des actifs physiques coûteux, de l’énergie, des délais de raccordement et des processeurs dont la durée de vie économique est limitée.

À titre indicatif, les agrégats sectoriels américains donnent un aperçu de l’écart entre les deux mondes :

Repères sectoriels indicatifs : peer groups logiciels vs équipements industriels cotés (Damodaran)

Ces comparaisons ne constituent ni des comparables directs ni une cible de valorisation pour Microsoft. Elles montrent simplement une chose : les entreprises dont la croissance exige davantage de capital, et dont la visibilité dépend de la bonne utilisation d’actifs physiques, reçoivent en général des multiples plus modestes et des rendements de cash-flow plus élevés que les logiciels les plus légers en capital.

Le marché ne va évidemment pas décider du jour au lendemain que Microsoft mérite un multiple d’industriel parce qu’il achète beaucoup de GPU. Le portefeuille d’activités reste beaucoup plus diversifié, et les revenus logiciels demeurent massifs. La question est plus subtile : quelle part de la valeur future viendra encore d’activités aux marges de logiciel, et quelle part devra rémunérer une infrastructure de plus en plus coûteuse ?

Microsoft Cloud affichait encore une marge brute de 66% au dernier trimestre. On reste très loin de l’économie d’une industrie traditionnelle. Le vrai sujet est ailleurs, dans l’évolution de ces marges à mesure que les besoins en capacité augmentent. Le groupe doit prouver que le coût supplémentaire de la capacité sera compensé par des usages suffisamment nombreux, suffisamment récurrents et suffisamment bien tarifés.

Après OpenAI, l’avantage doit être converti

Le partenariat avec OpenAI a donné à Microsoft une avance commerciale et technologique évidente. Il a renforcé Azure, accéléré l’intégration de l’IA dans ses produits et contribué à faire de la puissance de calcul un avantage concurrentiel plus visible. Mais le cadre de cette relation a évolué. Microsoft reste le partenaire cloud principal d’OpenAI et conserve un accès important à sa technologie, mais OpenAI peut désormais distribuer ses produits auprès de clients sur d’autres clouds, tandis que la licence de Microsoft sur l’IP d’OpenAI est devenue non exclusive.

Ce changement ne casse pas l’alliance. Il ne retire pas non plus à Azure son rôle central. Mais il affaiblit un peu l’idée d’un avantage captif, automatique, que le marché pouvait associer à OpenAI. Microsoft doit donc surtout convertir ce partenariat en usages durables dans ses propres produits, en consommation Azure récurrente et en revenus qui ne dépendent pas uniquement de la rareté temporaire des GPU ou de l’accès privilégié à un modèle.

C’est là que Microsoft conserve un avantage décisif. Le groupe est déjà installé au cœur du travail quotidien des entreprises, avec ses logiciels, son cloud et ses relations avec les directions informatiques. Excel, Teams, Windows, Azure et Copilot lui offrent un terrain de jeu que peu de concurrents peuvent reproduire à cette échelle. Le fil conducteur est là : Azure finance l’effort, héberge la demande et doit prouver que l’IA peut redevenir une économie de logiciel, malgré son infrastructure de plus en plus industrielle.

La prochaine publication trimestrielle apportera donc plus d’éléments utiles que les grandes déclarations générales sur l’IA. Il faudra regarder la croissance d’Azure, la marge brute du cloud, le rythme des investissements et la part du cash-flow qui reste réellement disponible après leur financement.

La demande est établie. Microsoft reste une entreprise extraordinairement solide. Mais le vrai point de surveillance est désormais plus précis : à quelle vitesse la capacité achetée aujourd’hui pourra-t-elle être remplie, facturée et transformée en cash-flow durable ? C’est cette conversion, plus encore que le seul récit OpenAI, qui dira si Microsoft peut continuer à mériter la prime de valorisation d’une star de la tech.

Sources et méthode :

Microsoft FY2025 Annual Report, résultats du T3 FY2026 et conférence téléphonique associée, mise à jour du partenariat Microsoft-OpenAI publiée par Microsoft le 27 avril 2026, données sectorielles américaines NYU Stern / Aswath Damodaran, Réserve fédérale de Saint-Louis. Les données sur douze mois glissants sont reconstituées à fin mars 2026. La marge EBITDA est une approximation calculée à partir du résultat opérationnel et des amortissements publiés. Le rendement FCFF sectoriel est un indicateur implicite, à lire comme un repère de profil économique et non comme une recommandation d’investissement.