Microsoft : les perspectives rassurent

Si Microsoft a dévoilé des profits décevants, il a rassuré les investisseurs grâce à ses perspectives. Au quatrième trimestre, clos fin juin, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net augmenter de 2% à 16,7 milliards de dollars, soit 2,23 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,29 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 51,86 milliards de dollars, en hausse de 12% (+16% à taux de change constants) sur un an, alors que les analystes attendaient 52,38 milliards de dollars.



La firme de Redmond, dans l'Etat de Washington, a profité de la progression de l'activité de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Elle a en effet vu ses ventes bondir de 20% (25% à taux de change constants) à 20,9 milliards de dollars. Wall Street anticipait cependant 21,086 milliards.



Très surveillé par les analystes, Azure a vu ses ventes augmenter de 40% en données brutes contre 46% le trimestre précédent. Elles ont augmenté de 46% à taux de change constants, contre 49% au trimestre précédent.



La division Productivity and Business Processes, qui comprend aussi Office 365 Commercial, Dynamics (solutions métiers) et Skype, a affiché des revenus en augmentation de 13% (17% à taux de change constants) à 16,6 milliards de dollars.



La division More Personal Computing (Windows, Xbox...), a enregistré des revenus en augmentation de 2% à 14,4 milliards de dollars.



La bonne nouvelle est venue des perspectives pour le nouvel exercice. Microsoft vise une croissance à deux chiffres des revenus et du résultat opérationnel.